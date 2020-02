Február 29-én tizedik alkalommal tartanak az 1989-es rendszerváltozás után parlamenti választásokat Szlovákiában. Nem árt visszatekinteni a korábbi kilenc választás eredményére – elsősorban a felvidéki magyarság szempontjából. Ezt tesszük most:

Mint ismeretes, a rendszerváltozás után létrejött a Független Magyar Kezdeményezés (FMK), a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (MKDM) és az Együttélés politikai mozgalom (EPM).

Ezek a politikai szubjektumok már a legelső szabad parlamenti választáson részt vettek, és mind be is jutottak a törvényhozásba.

Az adatok táblázatban való áttekintése előtt néhány tényre emlékeznünk kell:

Az első két választás még Csehszlovákia felbomlása előtt volt, azaz akkor még a prágai parlament két kamarájába is tartottak választásokat. (Azok eredménye egyébként alig hozott különbséget a nemzeti parlamentekbe történő választásokhoz képest.)

1990-ben az FMK jelöltjei a Nyilvánosság az Erőszak Ellen listáján indultak, így nem lehet pontosan tudni, hány magyar szavazott rájuk (a becslések elég széles skálában, 30-70 között mozognak), ám a mandátumaik száma már természetesen ismert.

Az FMK még az 1992-es választások előtt nevet változtatott, Magyar Polgári Párt (MPP) lett.

Az 1994-es választáson már indult az időközben létrejött Magyar Néppárt is, ám az nem osztotta meg a magyarságot, hanem az Együttéléssel és az MKDM-el közösen indult. A Magyar Néppárt az 1998-as pártegyesítés előtt beleolvadt az Együttélésbe.

Megjelenik a táblázatban két mikropárt is, a Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért (MNMMJ) 1998-ban, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) pedig 2016-ban próbálta megosztani a magyarságot – sikertelenül.

Most már jöjjön az 1990 és 2006 közötti évek összesítő táblázata. Fontos figyelembe venni a magyarság aktuális létszámát is (1980-ban még 559 490 volt, és ma már hihetetlennek tűnik, de ez a szám 1991-re növekedett). A „magyarok” oszlopban az aktuális legutóbbi hivatalos népszámlálási adatok szerint tüntettük fel a magyarok számát. A „Párt / Mozgalom” oszlopban a magyarok által is indított pártok vannak feltüntetve, majd az eredményeik. Visszatekintünk arra is, ki lett a választások után Szlovákia miniszterelnöke.

Válasz-tási év Rész-vétel Magyarok

(népsz.) Párt /

Mozgalom Szavazat % Man-dátum Kor-mányfő 1990 95,39% EPM-MKDM 292636 8,66% 14 Mečiar

(VPN) FMK 4 1992 84,20% 567296

10,8% EPM-MKDM 228885 7,42% 14 Mečiar

(HZDS) MPP 70689 2,29% 1994 75,65% MK 292936 10,18% 17 Mečiar

(HZDS) 1998 84,24% MKP 306623 9,12% 15 Dzurinda

(SDK) MNMMJ 6587 0,19% 2002 70,60% 520528

9,7% MKP 321069 11,16% 20 Dzurinda

(SDKÚ) 2006 54,67% MKP 269111 11,68% 20 Fico

(Smer) 2010 58,83% MKP 109538 4,33% Radičová

(SDKÚ) Most-Híd 205538 8,12% 14 2012 59,11% 458467

8,5% MKP 109483 4,28% Fico

(Smer) Most-Híd 176088 6,89% 12 2016 59,82% MKP 105495 4,04% Fico

(Smer) Most-Híd 169593 6,50% 11 MKDSZ 2426 0,09%

2020-ban a Magyar Közösségi Összefogás és a Most-Híd indul a választásokon. És van egy közeledő időpont, a 2021-es népszámlálásé, amely legalább egy újabb évtizedre meghatározza létünket!

Legközelebb a legutóbbi, a 2016-os választás eredményeire tekintünk vissza – már kicsit részletesebben.