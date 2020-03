Megrázó petíciót indítottak tegnap, március 11-én a szlovák egészségügyi szakemberek, mely egyben felhívás is a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos helyzet kezelésére.

Ebben felszólítják a köztársasági elnök asszonyt, a miniszterelnököt, aki egyben az egészségügyi miniszter is, a közegészségügyi hivatalt, valamint a válságstábot, hogy mihamarabb fogadják el a koronavírus terjedésével kapcsolatos további intézkedéseket, melyeknek „gyorsnak, igazságosnak és hatékonynak” kell lenniük.

Mint írják, a járvány kezelésében nagy felelősségük van a politikusoknak és az állampolgároknak is, valamint annak a ténynek, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő pénzeszközök.

„Ebben a helyzetben a legfontosabb az egészségügyi ellátás növekvő igényének kielégítése, a nyilvánosság félelmének enyhítése és a fertőzés terjedésének hatékony ellenőrzéséhez szükséges pénzügyi támogatás” – fogalmaznak, hozzátéve, a járvány megfékezése költséges lesz.

Felhívják egyben arra is a figyelmet, hogy a források egyenetlen eloszlása szükségtelen szenvedéshez és halálhoz vezet. Hangsúlyozzák, a szlovák egészségügyi ellátás évek óta válságban van, mind a járóbetegellátás, mind a kórházak alulfinanszírozottak már a hétköznapi működésük során is.

Ahogy fogalmaznak, embert próbáló idők várnak a lakosságra és az egészségügyben dolgozókra, akiknek kulcsfontosságú szerep jut a járvány lefolyásában. Ezért 25 pontban határozták meg a legfontosabb, elengedhetetlen kéréseiket. Az első pontban (talán mert az egyik legfontosabb) azt kérik, hogy az egészségügyben dolgozóknak kellő számú és minőségű védőfelszerelést (sebészi maszkokat, félálarcos, szűrővel ellátott maszkokat, egyszer használatos védőruházatot, stb.) biztosítsanak, valamint kellő mennyiségű fertőtlenítőszert és szappant. A további pontok, a petíció itt olvasható.

Megdöbbentő az egészségügyben dolgozók petíciója, tudván, hogy a kormányfő, Peter Pellegrini a naponta tartott sajtótájékoztatókon többször is elmondta, annyi védőfelszerelést, maszkot vesznek, amennyire csak igény lesz.

Ehhez képest azt tapasztalja a lakosság és az orvosok, egészségügyi nővérek jelentős része, hogy a szájmaszkok, fertőtlenítőszerek hiánycikknek számítanak a szlovák üzletekben, gyógyszertárakban.

Felkerestük Rozbroy Évát, aki 1996 óta foglalkozik munkavédelmi felszerelésekkel, munkaruhákkal, köztük szájmaszkok beszerzésével. „Mindennel foglalkozom, ami a munkavédelemmel kapcsolatos. A déli régiókat az elmúlt 25 év alatt felöltöztettem”– fogalmaz. Kérdésünkre elmondta, az üzlet úgy működik, hogy kész ajánlatokkal megkeresi a cégeket, melyek igény szerint visszajeleznek. „Sok esetben már maga a felkérés érkezik, amire én 1-2 napon belül válaszolok” – mondja.

„Ebben az esetben, amikor ismert, hogy hiányoznak a sebészi maszkok és a FFP 3-as, félálarcos maszkok a kórházakban, rendelőkben, azonnal felkerestem Európa legnagyobb raktárát, a maszkok európai forgalmazóját” – emlékszik vissza a 3 héttel ezelőtti eseményekre.

Peter Pellegrininek azonnal felkínált 500 ezer darab FFP3-as maszkot, valamint 60 millió egyszerű, 3 rétegű sebészi maszkot, de nem érdekelte őket az ajánlat – meséli.

„Három nap után érkezett válasz, hogy nem az ő irodájuk foglalkozik ezzel, forduljak az Egészségügyi Minisztériumhoz, konkrétan a válságstábhoz. Ott megkerestem az igazgatónőt, felvettem vele a kapcsolatot, elküldtem a felkínált termékekkel kapcsolatos tanúsítványokat, a gyártóról, a megbízásról, a szállításról szóló dokumentációkat, mindent, ami szükséges az üzlet lebonyolításához” – magyarázza. Innen újabb személyhez irányították, a válságstáb egyik tagjához.

Ennek a személynek szintén elküldte az ajánlatát a szükséges tanúsítványokkal, és azzal az információval, hogy a szlovák piacra elegendő mennyiséget tud biztosítani.

„Nem érkezett válasz, nem veszi fel senki velem a kapcsolatot a kormány, a válságstáb részéről. Ma is hívtam őket, bár mivel ma épp ülésük van, érthető, hogy velem érdemben most nem tudnak foglalkozni, de a válaszukat továbbra is várom” – számolt be Rozbroy Éva.

Arra a kérdésünkre, hogy a kormányon kívül másnak is tett-e ajánlatot, elmondta, a Slovnaftnak és a hozzá kötődő céghálózatoknak is küldött ajánlatot, akik azonnal felvették vele a kapcsolatot és már meg is érkezett a megrendelésük. „Országos hálózatú gyógyszertárak is felvették velem a kapcsolatot a szájmaszkokkal kapcsolatban, és a szállítás már folyamatban van” – mondta el.

Bántónak minősítette, hogy az orvosok, az egészségügyi dolgozók petícióban kérik a kormányt, hogy biztosítsák számukra ezeket a maszkokat, mivel nem tudják beszerezni.

„Én lényegében a terjesztővel való kapcsolatot ajánlottam fel a kormánynak. Biztosítani tudom azt a mennyiséget, ami a kórházaknak, orvosoknak, az ott dolgozóknak szükséges” – hangsúlyozta. Értetlenül áll a helyzet előtt, szerinte az árut már most be kéne biztosítani, hiszen bármikor jöhetnek olyan intézkedések, amelyek miatt lehetetlen lesz ezeknek a beszerzése.

„A Zornica vállalat a belügyminisztérium részére kezdett gyártani szájmaszkokat. Vagyis a rendőrök, katonák be lesznek biztosítva. A nővérek, orvosok, az egészségügyben dolgozók mikor?” – teszi fel a kérdést.

Mint mondta, az általa biztosított szájmaszkokat Indiában készítik, ahol szigorú egészségügyi követelményeket állítanak a maszkokat készítő munkaerővel szemben is. „Az egész gyártási folyamat megfigyelés alatt van, erről biztosítanak a tanúsítványok is”– magyarázza, hozzátéve, hogy a maszkok Finnországon keresztül érkeznek Európába.

Magyarázatként hozzáfűzi: az FFP 3 egy európai norma, a kínai normát N 95-nek jelölik. Mindkét maszk szűri a vírusokat. Ám az FFP 3 szűrővel ellátott félálarcos szájmaszk, amelyben a szűrő cserélhető, és egy hónapig lehet használni.