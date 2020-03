Balga Zoltán Atya – a prágai magyar hitközösség plébánosa – a mai napon ismét élő adásban, a Szent Henrik és Kunigunda-templomból, a plébánia hivatalos Facebook-oldalán keresztül tart magyar nyelvű szentmisét.

Az élő közvetítés azonnal rögzítésre is kerül a felületen és ennek köszönhetően később is megtekinthető, megosztható lesz. Ennek ellenére arra buzdítunk minden kedves hívőt, hogy amennyiben idejük engedi, próbáljanak meg becsatlakozni az élő adásba, hogy együtt imádkozhassunk a magyar közösséggel még akkor is, ha ez most fizikailag nem lehetséges, csak a virtuális térben.

Az élő közvetítés pár perccel a szentmise kezdete előtt lesz elérhető a Plébánia Facebook-oldalán, valamint a Facebook-esemény leírásában is látható lesz.

Az élő közvetítés időpontja 2020. március 22-én délelőtt 9:30 órakor lesz.

A megtekintéshez szükséges eszközök: Mobiltelefon Facebook applikációval installálva vagy asztali számítógép/laptop használatával szintén a saját Facebook profil oldalunkra való bejelentkezés után.

Kövesse a Prágai Magyar Katolikus Plébánia oldalát. A Facebook-eseményre itt tud regisztrálni (Az élő közvetítés nem kötött regisztrációhoz).

Küldjék el ezt a lehetőséget családtagjainak, barátainak, akik szintén szívesen meghallgatnák Balga Zoltán atya interneten, élőben közvetített, magyar nyelvű szentmiséjét.

Az első élő közvetítés, 2020. március 19-én volt. Ennek a felvételét az alábbi YouTube linken tekinthetik meg, amennyiben lemaradtak volna az élő adásról.

Reméljük, ismét sokan becsatlakoznak majd mai reggeli, magyar nyelvű élő szentmise közvetítésébe.

A magyar nyelvű szentmisét követően a szlovák nyelvű szentmisét is fogja közvetíteni Balga Zoltán atya a szlovák közösség Facebook-oldalán, amely délelőtt 11 órakor kezdődik. Bátran küldjék el ezt a lehetőséget is szlovák ajkú barátaiknak, ismerőseiknek.