A dunaszerdahelyi MOL Arénában szerda este játszották a Slovnaft Cup negyeddöntőjének DAC – Poprád mérkőzését. A hazaiak magabiztos győzelemmel jutottak a legjobb négy közé.

Volt miért visszavágni is, hiszen 2017-ben épp a Poprád volt az, aki megállította a DAC-ot. Csaknem hatezer néző előtt ez sikerült is.

Nem voltak jók az előjelek, mert Kalmár Zsolt még a bemelegítés alatt megsérült, így a nézőtérről követte figyelemmel a találkozót. Alig 10 perce ment a játék, és már Simićet is le kellett cserélni. Majd jöttek a helyzetek, Divković, Balić, Beskorovainyi és Vida is közel jártak a gólhoz, és végül a 33. percben Ramirez fejese törte meg a gólcsendet.

A második félidő 51. percében Balić első DAC-gólja eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. Bár Ramireznek még volt egy óriási ziccere , az eredmény már nem változott, a közönség álló tapssal jutalmazta a DAC-játékosok teljesítményét. Külön öröm volt a számukra, hogy a hajrára Németh Krisztián is a pályára lépet.

Az elődöntőben már oda- és visszavágón dől el a továbbjutás, az ellenfél a Rózsahegy, Slovan és az Aranyosmarót közül kerül ki – sorsolás útján.

Edzői értékelés (fcdac.sk):

Helder Cristovao (DAC): „Megérdemelten győztünk, mert ma jobban játszottunk. A kezdés ugyan nem volt a legerősebb a részünkről, de aztán megtaláltuk a szabad területeket, és sikerült helyzeteket is kialakítanunk. A Poprádot is dicséret illeti, mert fiatal játékosai valóban játszani akarták a futballt. A második góltól már irányítás alatt tartottuk a játékot. Vannak még dolgok, amelyeket ki kell javítanunk, ilyenek például a második zónás támadásaink. Kalmár és Šimić sérülése miatt némileg változtatunk kellett, de a helyükre beálló Schäfer és Kružliak is felkészültek voltak, jó meccset játszottak. A kupa fontos a számomra, ahogy a játékosok és a klub számára is. Minden csapat harcol a győzelemért, s ha győzöl, az emberek elkezdenek bízni benned, és értékelni a munkádat. Boldogok vagyunk, és örülünk a továbbjutásnak.”

Jaroslav Belejčák (Poprád): „Másodszor már nem sült el a poprádi kapa Dunaszerdahelyen. Megérdemelten szenvedtünk vereséget. A 30. percig kissé ideges volt a játék, az első gól után pedig kijött a minőségbeli különbség, a második félidőben már kevesek voltunk a nagy játékerőt képviselő hazaiakkal szemben. Fiatal játékosokkal vívtuk meg ezt a meccset. Gratulálok a hazaiaknak a továbbjutáshoz, a minőség az ő oldalukon állt.”

A DAC összeállítása: Száraz – Blackman, Simić (11. Kružliak), Beskorovainyi, Davis (D) – Vida (76. Bednár) – Balić, Schäfer – Fábry, Ramirez (80. Németh), Divković

Nézők: 5968, labdatartás: 56% : 44% kapura tartó lövések: 12:3, szöglet: 11:4

Szombaton a Nagyszombat ellen játszik odahaza a DAC, az már bajnoki mérkőzés lesz.