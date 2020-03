Mint ismeretes, ma reggel hét órától további szigorításokat vezettek be a járvány megakadályozása érdekében. Ennek következményeit pénteken délelőtt a határ menti Ipolyságon is észleltük.

Az iskolákban március 16-tól tizennégy napon át szünetel az oktatás. Az ipolysági tanintézmények némelyikében már pénteken sem volt tanítás, igazgatói szabadnapot kaptak többek között a Szondy György Gimnázium diákjai.

A vendéglátóipari egységek és szórakozóhelyek nagy része szintén zárva tart. A játéktermek mellett több cukrászda és kávézó sem fogad vendégeket. Ugyanakkor akad olyan szolgáltatóegység is a városban, mely vendéget ugyan nem fogad, ám a konyhája működik és szigorított higiéniai feltételek mellett az ételek házhoz szállítását biztosítják a megrendelőknek.

Szigorításokat vezettek be a gyógyszertárakban is. Az Ipoly menti városban három gyógyszertár működik. Nyitva tartanak ugyan, de korlátozzák a gyógyszertárban egyszerre fogadott vásárlók számát. Így sokan a patika előtt várakoznak a receptjeikkel. Dél környékén a Fő téren lévő patika előtt az utcán sorakoztak az emberek.

Az egyes szakrendeléseken csökkent a várakozó betegek száma, csak a tényleges rászorulók vannak a váróteremben. A krónikus betegségben szenvedők nagyobb mennyiségű gyógyszeradagot váltanak ki, ezzel is csökkentve a többszöri orvosi látogatást.

Óvintézkedéseket vezettek be a bankok kirendeltségeinél is. A Szlovák Takarékpénztár ipolysági részlegénél az ügyfeleket szintén egyesével fogadták. Az egyik alkalmazott szájmaszkban és gumikesztyűben az ajtónál állva engedte be a klienseket. Az egyéb üzleti egységekben szintúgy látható a felkészültség. Több eladó szájmaszkban szolgál ki, a pénztárosok gumikesztyűben és fertőtlenítő géllel felszerelkezve dolgoznak a pénztárnál. Az üzletek kilincseit fertőtlenítik, ahogyan a bevásárlókosarakat is naponta többször tisztítják fertőtlenítőszerrel.

Határvárosként a határzár is számos ipolyságit érint. Ezzel kapcsolatban a közösségi hálón is rengeteg információ és álhír kering. Több Ipoly menti szlovákiai lakhellyel rendelkező lakos dolgozik Magyarországon, így az ingázás is bonyodalmakat okoz. Olyan hírek is keringtek a közösségi hálón, miszerint a magyarországi munkáltatótól beszerzett, munkavállalást igazoló nyomtatvány sem érvényes.

Ugyancsak a határvárosi mivoltából fakadóan számos ipolyságinak élnek családtagjai, közeli rokonai Magyarországon. Számukra a jelenlegi szlovákiai szigorított intézkedések közepette alapos megfontolást igényel az Ipolyságra való látogatás.

A szigorítások következtében a városközpontban megfigyelhető volt a forgalom csökkenése. Dél környékén a megszokottnál jóval enyhébb járműforgalom volt a nemzetközi főútvonalon.