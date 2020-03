Peter Pellegrini (Smer-SD) volt kormányfő továbbra is segíteni akarja Szlovákiát az új típusú koronavírus miatt kialakult válság megoldásában, jelentette be a közösségi hálón keresztül hétfőn.

Egyszersmind elutasította Igor Matovič (OĽaNO), a jelenlegi kormányfő bírálatát, és az együttműködés fontosságáról beszélt. Matovič többek között azt állítja, hogy a Smer-SD és a kormány túl későn léptek, a kampányidőszakban nem törődtek a fenyegető válsággal.

A miniszterelnök szerint az előző kormánynak nem volt terve arra nézve, mit kellene tenni a megbetegedések számának növekedése esetén, és nem vásárolt idejében védőfelszereléseket. Pellegrini erre reagálva kijelentette, hogy már januárban intézkedtek.

„Már januárban utasítottuk a kórházakat, a rendőröket és a tűzoltókat, hogy vásároljanak védőfelszereléseket, ezt követően fordultunk az Állami Tartalékalaphoz” – közölte a volt kormányfő, hozzátéve: kész továbbra is kamatoztatni a kapcsolatait annak érdekében, hogy Szlovákia a lehető legnagyobb mennyiségű egészségügyi védőfelszereléshez juthasson hozzá.

Pellegrini szerint a politikai viszálykodás most nem érdekli az embereket, együttműködést akarnak látni. Utalt rá, hogy a héten is érkezik egy védőfelszereléseket szállító repülőgép, melyet még az előző kormány rendelt meg. A volt kormányfő mellett kiállt Richard Raši volt miniszterelnök-helyettes is. Ő is azt állítja, hogy a kormány és a szakértői már a kampányidőszak alatt is foglalkoztak az új koronavírus jelentette problémával, bár akkor még Olaszországban sem volt ennyire rossz a helyzet.

„A szakértők és a kormány már hetekkel ezelőtt munkához láttak, és előkészítettek mindent, amit kell. Igor Matovič mindeközben a francia Riviérára és Ciprusra utazgatott videózgatni” – fogalmazott Raši a közösségi hálón közzétett bejegyzésében.

Hozzátette: a gyorsan elfogadott, határozott óvintézkedéseknek köszönhető, hogy a fertőzöttek száma nem ugrott meg drámai mértékben. A kormányfő vasárnap is bírálta az előző kormányt, miután látogatást tett az Állami Tartalékalapnál.