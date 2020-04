A lévai Reviczky Társulás ifjúsági szakosztálya a közösségi háló segítéségével az online térben mutatja be Márai Sándor életét és írói pályáját. A Márai Sándor születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett Márai-est újragondolt változatába bárki bekapcsolódhat. Csütörtök estig számos bejegyzés, szöveg és hanganyag idézi fel Márai világát.

„Április 16-án lett volna egy Márai-estünk Léván, mely a koronavírus-járvány óvintézkedései miatt elmaradt. De szerettük volna, ha valamilyen formában mégiscsak megvalósulna, ezért döntöttünk úgy, hogy egy online Márai-hetet szervezünk” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Martin Vivien, a Petőfi Sándor-program lévai ösztöndíjasa, a rendezvény egyik koordinátora.

Az újragondolt kezdeményezést kövezően a közösségi hálón Márai-hét címmel egy Facebook-eseményt terveztek meg.

Itt jelennek meg a Márairól szóló hírek, szövegek, kordokumentum értékű fotók és videó felvételek formájában. Az első bejegyzések még április 16-án íródtak. A Márai-hét április 23-án, csütörtökön este ér véget.

Mint Martin Vivien elmondta: mindennap délután öt és nyolc óra között kerülnek ki a bejegyzések a közösségi oldalra.

„Időrendi sorrendbe összeszedve élete főbb állomásai jelennek meg a posztokban. Emellett számos egyéb érdekességgel színesítjük az oldal tartalmát”

– emelte ki a koordinátor.

A rövid bejegyzéseket fotók színesítik. Ugyancsak értékes elemei az oldalnak a Sándor Ágnes és Szigeti Bence narrációjával felhangzó Márai-idézetek, emlékezésrészletek, gondolatsorok.

Mindezzel egy kis Márait csempésszünk be az emberek mindennapjaiba

– hangsúlyozta Martin Vivien.

Az első bejegyzések Márai Sándor születéséről, a századforduló Kassájáról szóltak. Olvashatunk továbbá a fiatal Márai írói ambícióiról, az első verseskötetéről, a névváltoztatásról. Az első világégést követő évek fordulatai szintúgy terítékre kerültek már a Lolával készült házasságkötésével egyetemen.

Az idei hét bejegyzéseivel kapcsolatban a koordinátor elmondta: az életrajzi adatok mellett versek is felkerülnek. „Szerdán pedig egy olyan videóval is készülünk, ahol elmondjuk, hogy a Gundel palacsintának mi köze van a Márai családhoz. S egyúttal bemutatjuk azt is, hogyan készül ez az édesség” – avatta be portálunkat a részletekbe Martin Vivien.

A Márai-hét elérhető a közösségi hálón ITT.