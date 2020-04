Az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium kedden mutatta be az ajánlásait arra vonatkozóan, hogy a pedagógusok hogyan redukálják a tananyagot, tekintettel a jelenlegi helyzetre és a távoktatás gyakorlatára.

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter a keddi sajtótájékoztatóján négy fő témakört jelölt ki: nyelv és kommunikáció, matematika és az információk feldolgozása, az ember és a társadalom, valamint az ember és a természet.

Gröhling elmondta: egy több mint 80 oldalas útmutatóról van szó, amely javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy a tanév utolsó hónapjaiban mit érdemes átvenni, és hogyan lehet redukálni a tananyagot.

Miroslava Hapalová, az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) igazgatónője szerint több iskola is kidolgozott már egy rendszert a távoktatásra. A keddi sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a fő területek mellett, melyeken belül a pedagógusok feladatokat adhatnak, és ezeket ki is értékelhetik, megjelölnek kiegészítő jellegű témaköröket is, ilyenek az ember és az értékek, az ember és a munka, művészet, kultúra világa, valamint az egészség és mozgás. Az ide sorolható tantárgyakból a diákok nem kapnak kötelezően elvégzendő feladatokat.

Az ŠPÚ minden évfolyamon belül megszabta a kiemelten fontos tananyagot, amelyet ajánlott átvenni. Új, fontosként megjelölt témákkal ugyanakkor csak akkor ajánlott foglalkozni, ha ezt a körülmények lehetővé teszik, vagyis ha a pedagógus minden egyes diákkal online kapcsolatban van.

Egyébként inkább az ismétlésre, a már elsajátított tananyag elmélyítésére javasolt helyezni a hangsúlyt.

Hapalová arról is beszélt, hogy az osztályfőnököknek ki kellene dolgozniuk egy heti munkatervet, amely segítene koordinálni a tanulási tevékenységeket a diákoknak és a szülőknek is.

Az alsó tagozaton ajánlott egy nap két fő területet kombinálni, egyszersmind ajánlott minden nap foglalkozni a nyelv és kommunikáció témakörrel.

A felső tagozatosok esetében Hapalová azt javasolja, hogy minden nap más-más fő területre összpontosítsanak, vagy legfeljebb kettőt kombináljanak.