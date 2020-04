A televízió és a rádió által élőben közvetített magyar szentmisék lesznek Szlovákiában az előttünk álló hétvégén. Az isteni irgalmasság ünnepéhez kötődő mindkét magyar mise az interneten is követhető lesz.

Húsvét nyolcadának végén, az isteni irgalmasság ünnepe alkalmából, az ünnep vigíliáján, tehát április 18-án, szombaton délután négykor, történetében első alkalommal sugároz magyar nyelvű szentmisét – a nyelvtörvény értelmében szlovák feliratozással – a Lux televízió, vagyis a szlovákiai katolikus tévé. A világhálón is elérhető adás ITT nézhető. Ezzel a miseközvetítéssel számos szlovákiai magyar lelkipásztor és hívő kérésének tesz eleget a katolikus televízió, melynek most, a járvány miatti óvintézkedések idején még különösebben fontos küldetése van. A televízió pozsonyi kápolnájában a Pozsonyi Érseki Hivatal megbízottjaként Molnár Tamás helyettes bírósági helynök, a pozsonyi magyar hívek lelkiatyja fogja a szentmisét celebrálni. A jelen helyzetre való tekintettel csak a legszűkebb asszisztencia és a tévé műszaki munkatársai lehetnek jelen a kápolnában.

Másnap, április 19-én, vasárnap reggel nyolckor pedig a Pátria rádió által közvetített szentmisébe kapcsolódhatnak be a hívek. A szlovákiai közszolgálati rádió magyar adása március 15-e óta minden vasárnap sugárzott magyar szentmisét, így lesz ez az isteni irgalmasság vasárnapján is. Az élő adásban hallgatható mise helyszíne a pozsonyi papi szeminárium és hittudományi kar kápolnája lesz. A mise celebránsa szintén a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora, Molnár Tamás atya lesz. Nem csak a rádiókészülékek előtt, de az internet segítségével is követőivé válhatnak a miseközvetítésnek, mégpedig ITT.

Kérik, hogy aki teheti, élve a lehetőséggel, kapcsolódjon be a lelki imaközösségbe a Pozsonyból közvetített magyar misék idején, lélekben együtt ünnepelve az isteni irgalmasság idei ünnepét. Értesítsék ismerőseiket is a közelgő alkalmakról, esetleg a közösségi hálón is hirdetve mindkét nap mise-időpontjait. A sugárzást biztosító tévé vagy rádió munkatársai jó, ha olykor visszajelzést kapnak a nézők vagy hallgatók részéről, segítve őket mind reálisabb képet kialakítani az érdeklődés, igény, nézettség/hallgatottság témájában. Ezért, aki úgy gondolja, főleg a Lux televízió által első ízben közvetítésre kerülő magyar szentmise után, szlovák nyelvű visszajelzéssel informálhatja a televízió vezetőségét (tvlux@tvlux.sk), esetleg írását másolatként elküldve a püspökkari konferenciának is (kbs@kbs.sk), kifejezheti véleményét, köszönetét, további igényét, kérését.

A pozsonyi magyarok is kilenceddel készülnek az irgalmasság ünnepére. A közösségi háló segítségével naponta alkalmuk van egyszerre imádkozni a kilenced aznapi részét. A szóban forgó közösség húsvét nyolcada lévén szeretettel kíván minden jószándékú testvérnek ezzel a VIDEÓval (https://www.youtube.com/watch?v=SK-f-nBOIXs&t=10s) is további kegyelemteljes napokat!