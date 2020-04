Március közepén a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések következtében országszerte bezártak az oktatási intézmények. Március 16-tól távoktatással zajlik az ismeretátadás, melynek során a tanulók otthonaikban számítógép és egyéb informatikai eszközök használatával tanulnak. A hirtelen jött váltás jelentősen átalakította az oktatásunkat. A tanároktól gyors reagálást és váltást követelt, a gyerekeknek és szüleiknek is alkalmazkodni kellett a digitális platformokhoz.

Az alábbiakban utánajárunk annak, miként változott meg az oktatás folyamata a Lévai járás, illetve az Ipoly mente egyes tanintézményeiben. A megszólított pedagógusok tapasztalataikról, megoldási lehetőségekről szóltak. Miként folyik az oktatás az alsó tagozaton? Hogyan lehet rajzot tanítani a képzőművészeti szakon, milyen megoldások vannak a történelemtanításában? Többek között ezekre kapunk választ az alábbiakban.

Gond nélküli átállás EduPage rendszerre

Bóna Tímea, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola alsó tagozatos tanítója, a másodikosok osztályfőnöke kiemelte: az iskolabezárást követően egy héten át napi szinten a közösségi hálón egy zárt osztálycsoport részére rakta fel órarend szerint a napi feladatokat. „Mivel ez volt az első hét, visszajelzést nem kértem, de tudtam, hogy becsületesen tanulnak. Folyamatosan kapcsolatban voltunk, hogy tudjam, győzik-e, amit feladok és elkészülnek-e mindennel” – mondta a Felvidék.ma megkeresésére.

A Pongrácz Lajos Alapiskolában március 23-án beindult az EduPage. Mint jelezte: az átállással nem volt gond.

„Minden szülő letöltötte a programot és most már ide teszem fel órarend szerint a napi anyagot. Most viszont már naponta kérek visszajelzést. Lefotózva küldik vissza a feladatokat, semmilyen panasz nincs. Bármikor elérhető vagyok, segítek, ha kell”

– jelezte a tanító néni. Hozzátette: minden visszaküldött feladatot ellenőriz, s jelzi, ha javítani kell valamit, mindamellett biztatja is őket.

A kreatívitás kerül előtérbe

„Teljesen más logisztikát igényel, mint a klasszikus hétköznapok. Tény, hogy sokkal több időt töltök az iskolai feladatok ellátásával, mint egy klasszikus iskolai napon” – ezt már Baka Anita, a Nagysallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola magyar nyelv és irdalom – történelem szakos tanára mondta.

A kialakult helyzetre reagálva megjegyezte: nem egyszerű megszokni, mivel korábban hasonló szituációval nem találkoztam, sem pedagógusként, sem a diákéveim alatt.

„A Google viszont ilyenkor is a barátunk. Számos érdekesebbnél érdekesebb feladatot kínál. Van miből szemezgetni – tette hozzá.

Kiemelte: az alapiskolában a tanulók még nem annyira önállóak, így szükséges a szülői segítség. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy sajnos nem minden diák és szülő partner az online oktatásban, pedig a technikai háttér a legtöbb esetben adott.

Ebben az esetben is fontos észben tartani, hogy nem nekünk, pedagógusoknak tanul a diák, hanem önmagának. Mi azért vagyunk, hogy segítsünk ebben

– hangsúlyozta.

A drasztikusan és hirtelen megváltozott oktatási folyamatra a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is reagált. Online szemináriumon, úgynevezett webinárium keretében ismertette meg a felvidéki magyar pedagógusokat a digitális platformokkal. Baka Anita egyike volt a több mint négyszáz pedagógusnak, akik részt vettek az online szemináriumon. Ezzel kapcsolatban kifejtette:

„remek lehetőségekkel ismerkedhettem meg. Sajnálom, hogy korábban nem ismertem a képzésen bemutatott programokat, mivel most hatékonyan tudnám én is, és a diákok is használni.”

Jelezte, történelemből ritkán használ tankönyvet, immár harmadik éve feladatlapokkal dolgozik, melyekben hangsúlyt kap a szövegértés és a kreativitás is. „Ezeket eddig is tudtam osztályozni, és most is így teszek. Magyar nyelvből és irodalomból már kicsit más a helyzet. Nincs tollbamondás és az iskolai dolgozat megírása is nehezen kivitelezhető. Így azt osztályozom, amit tudok, és ami szerintem az igazán fontos: a kreativitást, problémamegoldást, szövegértést” – szögezte le.

A kreativitás tényleg előtérbe kerül a történelem oktatásában is.

Ezt mutatja az elmúlt napok feladata is. A diákok azt a feladatot kapták, hogy gondolják újra az általuk kiválasztott történelmi fotókat és festményeket. „ A cél az volt, hogy használják kreatívan a rendelkezésükre álló eszközöket és technikát. Nagyon ügyesen megoldották a feladatot. A visszajelzésekből kiderült, hogy jól érezték magukat a fotók készítése közben” – reflektált a feladatra.

A technika vívmányait használják Paláston is

A palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskolában is kihasználják a technika vívmányai, a digitális segédeszközök nyújtotta lehetőségeket. „Az egyes feladatokra nagyon jó visszajelzések érkeznek a diákoktól. Egyre jobban beleélik magukat a helyzetbe és kreatívan állnak hozzá” – nyilatkozta Kázmér László, a tanintézmény igazgatóhelyettese. Mint elmondta:

a technikai háttér nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően különféle kommunikációs csatornák igénybevételével folyik az oktatás, a mindennapi kapcsolattartás és a kommunikáció.

Jól reagáltak a művészeti alapiskolák

Tán a legnehezebb jelenleg a tanulók művészi tehetségén alapuló tárgyak távoktatása. De azt is el kell mondani, hogy a művészeti alapiskolák is alkalmazkodtak a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez.

Kutak Adrienn Ipolyságon alkotó keramikusművész az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakának oktatójaként

a közösségi hálón kialakított zárt csoportban foglalkozik a növendékeivel.

„A csoportokba mindennap felteszek bizonyos témákat, melyekre a növendékektől várok alkotásokat” – magyarázta. Az utóbbi hetekben a rajztanulás lépéseivel foglalkoztak, ennek során a rajztechnikák és a perspektíva kerültek előtérbe.

A kialakult helyzet és az óvintézkedések következtében az alkotáshoz szükséges mindennapi eszközök nehezen, avagy egyáltalán nem szerezhetőek be.

A tanárnő erre is figyelve kreatív feladatokat is adott a gyermekeknek, melyek során az otthon fellelhető használati eszközök kaptak új értelmet az alkotás folyamatában.

Készült többek között filctollal díszített tojás, vagy újságpapír újrahasznosításával készült alkotások is.

Az alkotásokat digitális formában küldik el a tanáruknak, vagy a zárt közösségi csoportba töltik fel.