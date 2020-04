Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország együttműködése rendkívül jól vizsgázik ezen nehéz időszakban is, ezért a felek folytatják, sőt még szorosabbá teszik azt az új típusú koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelem terén – hangsúlyozta Szijjártó Péter a visegrádi államok (V4) külügyminisztereinek szerdai videokonferenciáját követően.

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be a Facebook-oldalán tartott online sajtótájékoztatóján, hogy

a jelenlegi helyzet jól megmutatta, hogy milyen praktikus előnyökkel jár a visegrádi együttműködés.

Példaként említette, hogy a négy ország kölcsönösen segíti egymás külföldön rekedt állampolgárainak hazajuttatását, valamint azt, hogy az Olaszországból visszatérő lengyel orvosok megosztják tapasztalataikat a többi három partnerállam egészségügyi szakembereivel.

A tárgyaláson napirenden volt a Keleti Partnerség kérdése is, amellyel kapcsolatban Szijjártó úgy vélekedett, a világjárvány rendkívüli módon át fogja rajzolni a világgazdasági és világpolitikai térképet, és erre az Európai Uniónak is fel kell készülnie. „Kelleni fognak a szövetségesek, a barátok, a partnerek az EU-n kívül is, s kézenfekvő, hogy az EU a keleti szomszédsággal is szorosabb együttműködést alakítson ki” – fogalmazott.

Szijjártó Péter elmondta, megegyeztek abban, hogy

250 ezer eurós szolidaritási alapot hoznak létre a Nemzetközi Visegrádi Alapon belül a hat keleti partnerállam – Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Georgia, Moldova, Örményország és Ukrajna – számára.

Hozzátette, abban is egyetértettek, hogy az elmúlt időszakban nem nagyon haladt előre a Keleti Partnerség programja, ezért „látványos és drasztikus” lépésekre van szükség.

A tárcavezető ezért javaslatot tett a Fehéroroszországgal szembeni EU-s szankciók eltörlésére, a NATO és Georgia közötti együttműködés egy dimenzióval feljebb emelésére, az új stratégiai megállapodás megkötésére Azerbajdzsánnal, illetve arra, hogy Moldova megkapja azt a 70 millió eurót, amelyet az Európai Unió korábban neki megszavazott, de végül unfair hivatkozással nem utalt át.