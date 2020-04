A Reviczky Társulás híreiről rendszeresen beszámolunk a Felvidék.ma oldalán is. A kényszerpihenő a lévai civileket is érinti, így most szünetelnek a rendezvények, ám tervek továbbra is születnek. Még a koronavírus-járvány kitörése előtt tisztújítást is tartottak. Az új megbízott elnökkel, Urbán Zoltánnal beszélgettünk.

Miért került sor a tisztújításra?

Az éves közgyűlésünket január 30-án tartottuk. Wirth Jenő munkaköri elfoglaltsága miatt már nem tudja folytatni az itteni tevékenységét, így lemondott, s én mint alelnök vettem át a posztot minimum egy évig, amíg nem kerül sor a tisztújító közgyűlésre.

Hogyan képzeli el a szervezet működését?

Szervezetünk fő célja a lévai magyar kisebbség kultúrájának az ápolása, így én a már megkezdett munkát szeretném folytatni, virágoztatni és öregbíteni társulásunk hírnevét.

Merre lehet most mozdulni, mit lehet csinálni a nyilvános rendezvények szervezésének tilalma idején?

Bizonytalan időre mindent le kellett mondanunk. Muszáj tartanunk magunkat a rendelethez.

Tartják a kapcsolatot a tagokkal, partnereikkel?

Kapcsolatban vagyunk, e-mailben kommunikálunk a tagjainkkal, az idősebbekkel telefonon a titkárunkon keresztül. Több mint ötezer ember van a címtárunkban, mindenki időben értesül a rendezvényekről, esetleges változásokról.

Korábban alelnökként is tevékenykedett, nyilván bekapcsolódott a rendezvényekbe. Ha feloldják a korlátozó intézkedéseket, hogyan folytatják majd a munkát?

Azokat a rendezvényeket, amelyeket le kellett mondanunk, megpróbáljuk valamikor bepótolni. Valószínűnek tartom, hogy erre csak a nyári szünet után kerülhet sor. Ha úgy dönt a kormány, hogy biztosítja az embereknek a kijárást, akkor a júniusi rendezvények az adott időpontokban megvalósulhatnak. Ha pedig nem, akkor ezeknek a rendezvényeknek is találunk a következő szezonban egy alkalmas időpontot.

Hol tájékozódhatunk ezekről?

A Facebook-oldalunkon mindig megtalálják az aktuális programokat. Ugyanakkor a Lévai Magyar Tájékoztatóban fel van tüntetve, hogy mikor milyen rendezvény van tervben Léván és a Reviczky Házban.

Bemutatkozásképpen mondana pár szót magáról?

Ügyvezető igazgatóként dolgozom egy párkányi hotelban. Magánvállalkozásom is van az adótanácsadás és nemzetközi adóoptimalizáció területén, valamint dolgozom a diplomáciában is. Van egy másfél éves kisfiam, januárban nősültem.

Hogyan érintik a munkahelyét a koronavírus-járvány okozta bonyodalmak?

Sajnos a hotel zárva van. Ezen a téren komolyan érint bennünket az adott helyzet. Egzisztenciális gondokkal kell megküzdenünk, de reméljük, átvészeljük, úgy, hogy nem lesz szükség elbocsátásokra, ha a Jóisten is úgy akarja és az állam is besegít. A diplomáciát nem érinti komolyabban, annak muszáj működnie. Az adótanácsadás terén továbbra is tartom a kapcsolatot a ügyfelekkel, de sajnos többségük szintén tevékenységének szüneteltetésére kényszerül.

Mi az, amivel biztatni tudja az ügyfeleit, illetve a civil szervezettel kapcsolatban állókat?

Az egészség a legfontosabb, a többi mindig másodlagos. Most a legfőbb tennivalónk az, hogy vigyázzunk magunkra, egymásra és a családunkra. Most a kormány nem vár tőlünk mást, csak azt, hogy ne csináljunk semmit. A legjobb most otthon maradni. S ez a lehető legjobb idő arra, hogy együtt legyen a család, természetesen a legszűkebb családot értve. Most lehet igazán beszélgetni, mert ez máskor hiányzik az életünkből. Manapság mindenki a modern eszközöket bújja, nem kommunikálnak a családtagok, ezt be lehet pótolni, s vissza lehet rá szokni.