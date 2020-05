A járvány okozta válság súlyosan érintette az önkormányzatokat, a költségvetés csökkentése mellett a szolgáltatásokat és a fejlesztéseket is nehezítette. A falvakban az önkormányzatok minden lehetőséget kihasználtak annak érdekében, hogy ne boruljon fel a teljesen az élet rendje. Így a vírus okozta bezártság idején sem állt le a fejlesztés és a munka falvainkban. Köbölkút, Szőgyén, Kisújfalu és Kürt polgármestere mutatott be portálunknak néhány mozzanatot a karantén idején folyt munkálatokból.

Köbölkúton a falu vezetése mindent elkövetett annak érdekében, hogy új játszótér fogadja a gyermekeket a járvány elvonulását követő időszakban. Május utolsó hetében sor került a teljesen megújult játszótér ünnepélyes átadására, mely méltán kiérdemelte a Gyermekpark nevet.

Szőcs Ferenc polgármester portálunknak elmondta, hogy a tizenöt éve működő játszótér teljesen új arculatot kapott. Lecserélték a játszóalkalmatosságokat, új, korszerű és biztonságos darabok kerültek felállításra, kibővítve a lehetőségeket a gyermekek mozgásigényére a megtisztított területen. A szülőkre és a pihenni vágyókra is gondoltak, az árnyékos részeken padokat helyeztek el és új pihenőhelyet alakítottak ki. Az ünnepélyes átadás és a szalagátvágás után a gyermekek birtokba vették birodalmukat. A falu vezetése fagylalttal kedveskedett minden jelenlévőnek.

Bolya Szabolcs, a község alpolgármestere is jelen volt az ünnepségen és – úgy is, mint kétgyermekes édesapa – kiemelte: „Örülök, hogy a jelenlegi helyzet ellenére, saját költségvetésből megvalósítottuk a játszótér teljes felújítását, mely remélhetőleg nagyon hosszú ideig szolgálja majd a gyermekeket. Figyelemmel kísérjük a kiírt pályázati lehetőségeket, de számos beruházást valósítunk meg önköltségből is, így volt ez most is, és a közelmúltban az óvodai játszótér felújítása esetén”.

Szőgyénben az óvoda udvarára került új játszószerkezet a gyermekek részére, és megtörtént a már meglévő játszóalkalmatosságok felújítása, biztonságossá tétele. Új színt kapott az udvar minden dísze, mely a gyerekek mozgását fejleszti. Újrafestették a kerítést és az ebédlő asztalai, székei is felújításra kerültek. A falu hajdani főterén található parkban megjavították és átfestették a padokat. A magyarszőgyéni temető fából készült kerítésének festésére is sort kerítettek. Önkéntesek segítségével került bővítésre, szépítésre a nagy népszerűségnek örvendő Pálosok útja. A falu legmagasabb pontján található Fehér-kereszt megállóhoz új pad és asztal került, a nagyerdei megállóhoz szintén adományból egy pihenőpadot helyeztek. Folyik a zöldövezetek karbantartása is a nemrég vásárolt gépekkel. A helyi cserkészek sem tétlenkedtek, megtisztították a Hősök szobrát körülvevő területet – tudtuk meg Méri Szabolcs polgármestertől.

Kisújfalu polgármestere, Geri Valéria szavaiból kiderült, hogy a vírus okozta karantén sem állította le a tervezett munkák menetét. A Bethlen Gábor Alap támogatásával megújult iskola és óvoda épülete mellett elkészült egy műfüves, világítással felszerelt, többfunkciós sportpálya. A tanintézmény udvara új térköves burkolatot kapott és folyamatban van a buszmegállók cseréje, amit már önköltségből finanszíroznak. A temetőben megtörtént a nagy területek gépi kaszálása és önkéntesek segítettek a sírok közti zöld területek kézzel történő kaszálásában.

Téglás János, Kürt első embere elmondta: A karantén ideje alatti hetekben a ravatalozó előtti téren bővítettük ki a pavilont egy új betonalapra épült faszerkezetes építménnyel, és a régi eresz is új tetőt kapott. Megtörtént a tűzoltószertár mennyezetének hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, és az épület aláfalazása, mely védi az öreg épület falait a nedvesedéstől. Új garázsajtók kerültek beépítésre és folytatódik a munka a térkövek lerakásával. A zárlat idején óvodánkat is szépítettük kívül-belül. A gépi kaszálás mellett önkéntesek is segítettek rendbe tenni a faluhoz tartozó Cigléd kegyhelyet, ami nagyon fontos, hiszen sokan érkeznek autókkal, gyalogosan a kegyhelyre, és remélhetőleg rövidesen beindul a csoportos zarándoklat is a tavaly kialakított Pálosok útján.

Az említett falvakban nagy terveket szőnek az önkormányzatok, melyek remélhetőleg a felmerülő nehézségek ellenére is megvalósulnak. A polgármesterek biztosak abban, hogy nem áll meg a falu fejlesztése, és rövidesen a régi mederbe terelődik az élet. Bíznak abban is, hogy ha szerényebb körülmények között, de megvalósulnak az év további részében a tervezett programok és folytatódnak a beruházások.

Rövidesen újra visszatér az élet az óvoda, az iskola falai közé, s a kultúra, a sport és a népi hagyományok létesítményeiben, intézményeiben és beindul a közösségi élet. A vallás területén is szelídülnek a korlátozások. Így végre a falu közösségének minden korosztálya élheti a korábban megszokott életét.