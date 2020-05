Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki, május 28-i online kormányinfón közölte, hogy a Trianon századik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések június 3. és 7. között szigorú szabályok mellett megtarthatók.

Gulyás Gergely kiemelte azt is, hogy június 4-én az Országgyűlés is emlékülést tart, ahol a köztársasági elnök mond beszédet. Más eseményeket is szerveznek, a miniszterelnök is beszédet tart majd – közölte.

Hozzátette: a trianoni emlékmű átadását viszont elhalasztják, erre augusztus 20-án kerülhet sor.

Hangsúlyozta: a száz éve történt esemény nemzeti tragédia, és nincs más nemzet, amely hasonló csonkolást túlélt volna. Ugyanakkor ma Magyarország erősebb, mint bármikor az elmúlt száz évben, a nemzeti közösségek túlélték a többszöri elnyomást, a nemzetpolitikát új alapokra helyezték, és a kapcsolatok ma sokkal élénkebbek a nemzetrészekkel – fogalmazott.

Úgy vélte, eljutottunk oda, hogy közjogi értelemben is létrejött a kapcsolat a nemzeti közösségekkel, és a nemzetpolitikai intézkedések beváltották a reményeket.

Fontos emlékezni június 4-én, és végig kell gondolni, hogyan lehet még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat a nemzeti közösségekkel – mutatott rá.