Kora tavasszal az ébredező természet várta azokat a zarándokokat, akik elindultak és bejárták a felvidéki Mária-út egy-egy szakaszát. Ám a márciustól tervezett közös zarándoklatokat derékba törte a koronavírus. Ennek ellenére akadtak, akik egyedül, kettesben, vagy kisebb csoportban keltek útra, hogy imádkozva, meditálva, a karanténban is hódoljanak megvallott hitüknek és/vagy a zarándoklás szenvedélyének.

Méhes Richárd, a felvidéki Mária-út szervezője, a Via Mariae polgári társulás elnöke, portálunknak beszámolt a március 7-én megtartott autóbuszos zarándoklatról, amikor a Győr-Moson-Sopron megyében található Nyúl település volt a cél. „Több mint harmincan indultunk a Csallóközből, és egy szép napot töltöttünk el zarándokolva és imádkozva. Minden rendben lezajlott. Megtekintettük a község nevezetességeit, majd a kálváriát. Ekkor még nem gondoltunk a koronavírusra és a megszorításokra. Másnap, vasárnap már érkeztek a riasztó hírek, a tilalmak, hogy csak kézbe áldozás lehetséges, nincs kézfogás, és szenteltvíz sincs már kitéve, a következő hét pedig a templomok bezárásáról, és egyéb tilalmakról szólt. Ezekben az időkben jó volt visszagondolni arra, hogy az utolsó percben sikerült a zarándoklat megvalósítása. Boldogító érzés volt és az élmény erőt adott a következő nehéz időszakra.

Idén több buszos és gyalogos zarándoklatot terveztünk, sőt kerékpáros zarándoklatot is a Balaton körül. Ahogy jöttek a megszorítások, úgy kellett minden zarándoklatot lemondani. Mindez a Bacsfa-Szentantalra tervezett nagyböjti gyalogos zarándoklatról való lemondással kezdődött, ami minden évben nemzetközi, hiszen Magyarországról és Ausztriából is jelentkeztek zarándokok, hogy együtt tegyük meg az utat és együtt imádkozzunk a húsvét előtt. Május elejére terveztünk egy buszos zarándoklatot Szegedre és Ópusztaszerre, sajnos azt is le kellett mondani. Szomorúan vettük tudomásul, hogy idén a csíksomlyói buszos zarándoklat is meghiúsul.

Mindennek ellenére kihasználva a gyönyörű tavaszi időt, munkazarándoklatot szerveztünk és bejártunk néhány tervezett útvonalat. Jó volt túrázni, kikapcsolódni, elfelejteni a vírus teremtette helyzetet. Emlékezetes marad az az útvonal, ami a Sasvárba menő Fájdalmas Anya zarándokútjának a részét képezi. Pozsonynádasról indulva átkeltünk a Kis-Kárpátokon és Detrekőszentmiklós volt a célállomás. Csodás volt a táj, és igazi zarándokélmény a 18 km-es táv bejárása” – tudtuk meg Méhes Richárdtól.

Közben mindenfelé éledeznek a zarándokutak. Kihasználva a vírus okozta bezártságot, sokan jártak a tavalyi esztendőben átadott, és egyre népszerűbbé váló Pálosok-útján, mely Kürtöt és Szőgyént köti össze. A tanösvényként is szolgáló tíz kilométeres szakaszon, a karantén idején gyakorta lehetett látni zarándokokat, akár egyedül, akár kettesben, vagy szűk baráti társaságban. Családok is gyalogoltak gyermekekkel, kutyákkal, és kerékpárosok is tekertek a mezei ösvényeken.

Az elmúlt napokban önkéntesek folytatták a tanösvény tökéletesítését, felfestették a kürti szőlőhegyről a Ciglédre vezető útszakaszon az alapjelzést, amire a következő bejárással felkerül a piros M betű. Az útszakasz egyik szőgyéni állomásán, a Fehér-keresztnél, önkéntes támogatással valósult meg a pihenőhely, asztallal, padokkal. A nagyerdei állomáshoz szintén adományozásból, a karantén ideje alatt került egy pad és tervben van egy hinta elhelyezése is.

Május 30-ra, pünkösdváró zarándoklat készül – betartva a még érvényben lévő előírásokat – mely a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomból a kürti Cigléd kegyhelyre vezeti a gyalogos Mária-tisztelőket. A felvidéki Mária-út szervezői bíznak a tervezett zarándokutak megvalósulásában. Tervben van az 1Úton zarándoklat, valamint a Bacsfa-Szentantalra és a Máriavölgybe történő hagyományos kegyhelylátogatás. Mindez mellett szinte folyamatos a felvidéki Mária-út rövidebb szakaszainak bejárása is.