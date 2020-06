A Kőrösi Csoma Sándor-program és a Petőfi Sándor-program 2019/2020-as szakaszának résztvevőitől igencsak sok találékonyságot kívánt a vírus megjelenése, de kitűnően megállták a helyüket, nem egyszer a feladat javára fordítva a kényszerhelyzeteket. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának záró konferenciáján a lezárult szakaszról és az új pályázatokról tájékoztatta a sajtót Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos.

A rendkívüli helyzet olyan formában is megjelent a Duna Palotában, hogy az eseményre érkezőket egy-egy maszkkal fogadták a Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai, és a színházterem ülőhelyeire tett jelzések is figyelmeztettek a távolságtartó elhelyezkedésre.

Szilágyi Péter miniszteri biztos azzal az örömteli hírrel köszöntötte a sajtót és a Kőrösi Csoma-programnak az északi félteke országaiból hazatért ösztöndíjasait, hogy mindenki épségben megérkezett, mindenkivel tartották a kapcsolatot az elmúlt kilenc hónapban, senki sem betegedett meg, de néhányan még a kötelező hatósági karantén miatt nem tudnak jelen lenni, ők majd online számolnak be tapasztalataikról.

2013-ban indult a program, amelynek során 625 ösztöndíjas segítette a diaszpóra magyar közösségeit (közülük néhányan két-három állomáshelyen is dolgoztak ezekben az években). Ez a hetedik turnus volt, és az első alkalom, amikor az északi és a déli félteke országaiból nem egyszerre vannak itthon.

A most hazatért 114 ösztöndíjas Észak-Amerika és Európa 19 országában 163 fogadószervezetnél segítette a magyar közösségek életét. Az utóbbiak száma növekszik– közölte a jó hírt a miniszteri biztos – példaként említve az USA Lousiana állambeli Árpádhon települést, amelynek magyar közössége már jó ideje nem volt aktív, most magyar nyelvtudásuk felfrissítését kérték, vagy az egyik legnagyobb magyar egyesület, a clevelandi számára új honlapot készített az itthonról érkezett ösztöndíjas, New Brunswickban pedig megháromszorozódott a néptáncosok száma. Európában is új néptánccsoportok alakultak Brüsszelben, Portugáliában egy 30 magyar emléket bemutató útvonalat hoztak létre, Németországban pedig a Mikes-programot segítve, az emigráció dokumentumanyagát rendszerezte, katalogizálta, amely majd az Országos Széchényi Könyvtárba kerül.

A nemzeti összetartozás éve és június 4. alkalmából mind az északi, mind a déli féltekén nagyszerű kezdeményezések születtek,

például Latin-Amerikában az összes magyar ösztöndíjas összefogásával egy nagy közös online programot hoztak létre. Az online-lehetőség a vírus megjelenését követő korlátozások idején kapott nagy szerepet, de igen jól ki is használták például a nyelvoktatásban, a közösségépítésben, hiszen azok is be tudtak kapcsolódni, akik a több órányi távolság miatt máskor nehezen tudtak eljutni a magyar házak rendezvényeire. Igen népszerűek voltak a gyerekeknek szóló programok, tehát a minimálisra csökkent fizikai találkozások ellenére is sikeres munka folyt. Ahol megmaradt a személyes érintkezés, ott ez szociális segítésként történt. Torontóban például összefogtak a magyar közösség fiatalabb tagjaival és a városban meg a környékén lakó időseknek tizenötezer adag ételt vittek.

Ami a folytatást illeti: a 2020-21-es pályázatot július közepén írják ki, és szeptember derekán indulhatnak az északi félteke országaiba az új ösztöndíjasok.

Négy témakörben lehet pályázni: 1. egyházi, hitéleti tevékenység segítése, illetve a cserkészeté, 2. hagyományőrzés: néptánc, népzene, ének, népművészet 3. oktatás: magyar nyelv, illetve gyermekfoglalkozások, 4. közösségszervezési feladatok: rendezvények, honlapszerkesztés, média.

Hasonló lesz a Petőfi Sándor-program pályázati kiírása, amelynek ösztöndíjasai számára holnap lesz a zárókonferencia. Előzetesen Szilágyi Péter elmondta, hogy a PSP 2015 óta működik, összesen 309 ösztöndíjas segítette 10 ország (zömében az Osztrák-Magyar Monarchia területén) 65 fogadószervezeténél a magyar nyelv és kultúra megőrzését. Ebbe a programba is számos új területet sikerült bekapcsolni, például a Kassa környéki szórványt, vagy Csángóföldön, Magyarfaluban 110 gyereknek tanítottak délutánonként magyar nyelvet. Természetesen a járvány miatti korlátozások itt is az online-térbe szorították a programot, de az ösztöndíjasok hasonló találékonysággal folytatták a munkát. Egyik kiemelkedő esemény volt az a Kárpát-medencei online szavalóverseny, amelyre 461 fő jelentkezett.

Újdonság, hogy a jövőben Csehország, Lengyelország, Észak-Macedónia és Bosznia a Petőfi Sándor-programból átkerül a Körösi Csoma Sándor-programba. Az ösztöndíjasok számára van átjárás a két program között,

és Szilágyi Péter miniszteri biztos reményét fejezte ki, hogy akik ezekben eddig részt vettek, nemcsak maguk gazdagodtak tapasztalatokban, de itthon meg is tudják ezeket osztani másokkal.

A hivatalos megnyitó végén egy rövid filmösszeállítást láthattak az újságírók, amelyben az ösztöndíjasok nyilatkoztak és egy-egy mozzanatot villantottak fel az általuk segített magyar közösségek életéből.