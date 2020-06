A napokban már beszámoltunk a salgótarjáni Zenthe Színház 2020/2021-es évadot megnyitó és ismertető sajtótájékoztatójáról, most nézzük meg, mit kínál két másik, országhatár melletti társulat, a Győri és a Miskolci Nemzeti Színház. A koronavírus-járvány okozta megszorítások után a miskolci társulat tartja magyar nyelvterületen az első bemutatót, június 12-én viszik színre a márciusról elhalasztott Francia rúdugrás című kortárs magyar darab bemutatóját Mohácsi János rendezésében.

Jövőre veletek ugyanitt mottóval hirdette meg következő, 2020/2021-es évadát a Győri Nemzeti Színház, amely továbbra is a régi, jól megszokott játszóhelyen várja közönségét, mégpedig a Nagyszínházban, illetve a Kisfaludy-teremben. A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt összesen 116 előadás maradt el.

„Amint megnyomják a döntéshozók a zöld gombot, reméljük, hogy újra megtelnek a széksorok” – kezdte sajtótájékoztatóját Forgács Péter igazgató.

„A bérletezésről akkor tájékoztatjuk a nézőket, amikor már minden lehetséges feltételt ismerünk arról, hogy miként nyithatjuk meg kapuinkat újra a közönség előtt, egyelőre a nézők türelmét kérem” – majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a jegyeik árát nem igényelték vissza, ezzel is támogatva a színházat. Az önkormányzat nevében Radnóti Ákos alpolgármester összegezte az elmúlt hónapok eseményeit, kitért arra, hogy Dézsi Csaba András polgármester a koronavírus-járvány miatt kialakult nehéz, átmeneti helyzetben anyagi segítséget nyújtott a színház művészeinek, illetve, hogy Nagy Balázst színházért felelős polgármesteri biztosnak nevezte ki, aki az önkormányzat és a társulat közötti kapcsolattartást segíti. A polgármester társadalmi vitára bocsátotta a színház épületének sorsát, illetve egy új kulturális negyed felépítésének tervét. „Felmerült az elképzelés, hogy egy új kulturális negyed, azon belül is egy új színház épüljön a Rába gyár tulajdonában lévő elhanyagolt területen, mely a tervezett beruházásnak köszönhetően megszépülhetne (…) Ez egy óriási terv, nyilván jelentős összegre van szükség ahhoz, hogy megvalósulhasson, számítunk a győriek véleményére, juttassák el hozzánk, meg fogjuk vitatni” – összegzett az alpolgármester.

A győri társulat március 12-én tartotta utolsó előadását (Primadonnák), s bár előadások azóta nem voltak, a színház nem állt le, továbbra is dolgoznak a műszaki stábok, a műhelyházban készülnek az új díszletek a következő évadra. Az elmaradt bérletes előadások pótlását az újranyitásra vonatkozó szabályok ismeretében tervezik majd meg. Ezzel együtt megkezdődhet a reményteljes következő évad a Győri Balett szeptemberre tervezett bemutatójával. „Az a dolgom, hogy méltó legyek az elmúlt 40 évhez – fogalmazott a társulat frissen kinevezett igazgatója, Velekei László –, az értékeken keresztül pedig megújulást hozzak, hiszen az életünk és a művészetünk is egy körforgás. Ennek szimbólumaként hirdetjük meg az első bérletes előadásunkat, a Körforgás estünket, két tehetséges koreográfussal, Eno Pecivel és Lukács Andrással”. „Senkim nincs” – énekelte a sajtótájékoztatón Bori Réka a Menyasszonytáncból, a világ egyetlen klezmer musicaljéből. Jávori Ferenc „Fegya”, Böhm György és Kállai István zenés darabját Forgács Péter rendezi a fiatal színésznővel a főszerepben, aki érzelmekkel teli produkciójával ismét elbűvölte a jelenlévőket. Bori Réka az Elisabeth című musical címszerepében sikerrel bizonyított már az idei évadban, a tervek szerint ezt az előadást szeptember elején is bemutathatják a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A Menyasszonytánc után Funtek Frigyes rendezésében Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása című tragikomédiája és a Liliomfi kerül színre. Szigligeti vígjátékát Szűcs Gábor jegyzi majd rendezőként.

A Győri Nemzeti Színház negyedik alkalommal hoz létre közös előadásokat a Coopera társulással.

„Az elmúlt évek operajátszási gyakorlatáról bebizonyosodott, hogy piacilag működőképes, több színházzal együttműködésben hozunk létre olyan profi produkciókat, melyben az ország első számú énekesei mutatkoznak be a győri közönség előtt” – hangsúlyozta Silló István zeneigazgató. A nemzeti összetartozás emlékévében Erkel Ferenc kultikus operáját, a Bánk bánt tűzik műsorra Vidnyánszky Attila rendezésében, a címszerepben Molnár Levente világhírű operaénekessel. „Az egész magyarság számára szeretnénk bemutatni ezt az operát, mely augusztus 20-án debütál Budapesten. Vidnyánszky Attila többször rendezte már ezt az olyan erőt és élményt képviselő remekművet, melyre méltán lehetünk büszkék. Száz év múltán is erős magyar tudat van bennünk, és én, mint határon túli székely ember nagyon megtisztelőnek érzem, hogy a címszerepet énekelhetem.”

A nagyszínházi bemutatókat egy nagyoperett, a Csókos asszony zárja Gábor Sylvie rendezésében Mózes Anitával, Nagy Balázzsal és Ungvári Istvánnal, akit régen láthatott a közönség zenés produkcióban. Színházunk kiváló művésze otthonosan mozog ebben a műfajban, két filmsiker színpadi változata is a győri közönség elé kerül az új évadban. A Szerelmes Shakespeare-t (amelyet Miskolcon is láthatnak majd) Bagó Bertalan rendezésében láthatják majd, Dunai Csengével és Kurucz Dániellel a főszerepben. A Kisfaludy-termi bemutatóban, az Esőemberben Posonyi Takács László és Kolnai Kovács Gergely alakítja a testvérpárt, az előadást a finnországi Kuopiói Városi Színház korábbi igazgatója, Pekka Laasonen rendezi. A Vill-Korr Sulibérletben Kiszel Attila ismét szabadjára engedi fantáziáját, és Daniel Defoe regénye alapján a magányos hajótörött, Robinson Crusoe „igaz” történetének járt utána. „Az ismert regényben alapvető kitétel, hogy a fehér ember rabszolgájának tekinti a színesbőrűt. Biztos, hogy nekünk ezen igazságokat kell továbbadnunk? Helyénvaló ez?”– teszi fel a kérdést a szerző, aki hasonlóan, mint a Ludas Matyi jr. című előadásban, a párhuzamos igazságok mentén szőtte újabb zenés vígjátékát. Az új évadban is műsoron tartják az idei évadban már nagy sikert aratott Chioggiai csetepaté, Elisabeth, Szibériai csárdás, A padlás, István, a király, Primadonnák, A király beszéde, Váratlan vendég és A Pál utcai fiúk című előadásokat. Június 2-án megnyitotta kapuit a színház pénztára is, ahol csak a helyben megvásárolt jegyeket lehet visszaváltani. A bérletes előadások pótlásáról, a bérletújításról és az új bérletek vásárlásáról azt követően tájékoztatnak, amikor a színházak számára is világosak és egyértelműek lesznek az újranyitás feltételei.

A Miskolci Nemzeti Színház minden bizonnyal Európában elsőként tart új bemutatót a járványhelyzet kihirdetése óta. A Francia rúdugrás című vígjáték június 12-i premierjére a Bemutató Arany bérletes nézőkön kívül miskolci egészségügyi dolgozókat hívott meg a teátrum, meghálálva ezzel az előző hónapok áldozatos munkáját. A Mohácsi János rendezésében készülő előadást a jogszabályban meghatározott biztonsági intézkedések betartása mellett a Nyári Színházban tartják meg.

Az idei évadban 368 előadás valósult meg a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol március közepéig 10 ezerrel több nézőt fogadtak, mint egy évvel korábban. Ahogy azt Béres Attila igazgató elmondta, egy rendkívül sikeres évad tört derékba, de már készülnek a folytatásra.

Az igazgató elmondta azt is, hogy már januárban elkészítették az új évad műsortervét, ebben 15 bemutató szerepelt, de a járványhelyzet miatt végül úgy döntöttek, hogy bizonyos előadásokat elhalasztanak. „Egy teljesen új struktúrájú évadot fogunk prezentálni, amelyben kilenc bemutatóra készülünk a minőségre való törekvés és a műfaji sokszínűség jegyében. Természetesen azok a rendezők és alkotók, akik szerepeltek az előző évadban, az újban is részt vesznek” – fejtette ki a direktor. A nagyszínházban kerül színre az idei évadból elmaradt Szerelmes Shakespeare Szabó Máté rendezésében, s Bál a Savoyban (szerző: Ábrahám Pál) Szőcs Artur rendezésében, a Szentivánéji álom (szerző: Shakespeare) Rusznyák Gábor rendezésében, a Producerek (szerző: Mel Brooks, Thomas Meehan) Béres Attila rendezésében, a Kékszakállú herceg vára (Bartók Béla egyetlen, egyfelvonásos operája) Szabó Máté rendezésében, a Hermelin (szerző: Szomory Dezső, Mohácsi-testvérek) Mohácsi János rendezésében. A kamaraszínházban pedig látható lesz a Hamupipőke zenés feldolgozása Markó Róbert rendezésében, a Hazatérés (Harold Pinter) Ascher Tamás rendezésében, illetve ősbemutatót tartanak Keszég László rendezésében a Pulitzer– és Tony-díjas Tracy Letts Linda Vista című darabjából. A Miskolci Balett Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művét dolgozza fel, illetve Gépnarancs címmel készül premierre Anthony Burgess és Stanley Kubrick művei alapján.

Béres Attila azt is tudatta, hogy az elmaradt előadásokat mindenképpen pótolni fogják és elmondta, hogy a követező évadra nem árulnak bérleteket.

„Amikor a néző bérletet vásárol, bizalmában részesíti a színházat. Azért, hogy ez a bizalom a kiszámíthatatlan helyzet okán ne csorbuljon, úgy határoztunk, hogy nem hirdetünk bérletet, csak jeggyel lesznek látogathatók az új előadásaink. De készülünk arra, hogy elsőbbséget biztosítsunk a jegyvásárlásnál a volt bérleteseinknek, hiszen van, aki már negyven, sőt, ötven éve elkötelezett híve a színházunknak” – nyilatkozta Béres Attila. A kérdésre, hogy ez mennyiben befolyásolja a teátrum anyagi helyzetét, hozzátette, nem volt könnyű meghozni a döntést, de mindennél fontosabbnak tartják biztosítani, hogy a közönséget ne érje kár az esetlegesen elmaradó előadások miatt.