Peter Pellegrini, a parlament alelnöke az SZK Nemzeti Tanácsa szeptemberi ülésén fel fogja kínálni a tisztségét. A közeljövőben bemutatja új pártját is, és új frakció létrehozásában is érdekelt – ezt a csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be.

„Kész vagyok a parlament szeptemberi ülésének első napján felkínálni az alelnöki tisztségemet” – jelentette ki Pellegrini. Hozzátette, hogy a Smerből távozó többi képviselő is tudja, hogy mi a dolga.

„Lemondunk a párttisztségekről, a párttagságunkról és kilépünk a frakcióból is. Ez azt jelenti, hogy távozunk a parlamenti bizottságok éléről is, hiszen ezek a pozíciók a frakciótagsággal együtt megszűnnek” – fejtette ki Pellegrini, aki azt ígérte: rövid időn belül bemutatja az új pártját, valamint az aláírásgyűjtés módját is.

A volt kormányfő azt reméli, hogy őszre beregisztrálják az új pártot, és véglegessé válik a létszám is.

Pellegrini szerint a jelenlegi képviselői létszám bővülni fog, és így az övék lesz a legerősebb csoportosulás a parlamentben. Kérvényezni fogja az új frakció bejegyzését is.

Pellegrini azt szeretné, ha a parlament új alelnökét a szeptemberi ülésen az új politikai erőviszonyoknak megfelelően választanák meg.