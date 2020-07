A folyamatosan megújulni képes bátorkeszi székhelyű Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola igyekszik megfelelni az aktuális kihívásoknak és állandóan változó irányvonalaknak.

Teszi mindezt úgy, hogy az elmúlt években nem sok simogatást kaptak a magánkézben lévő iskolák, sőt, évről-évre egyre nagyobb akadályokat kell leküzdeniük, amiket az aktuálpolitikai helyzet gördít az útjukba.

A bátorkeszi szakközépiskola diákjai száma az elmúlt években 150-200 körül mozog, ami egyfajta kisiskolai jelleget kölcsönöz számára, de éppen ez a bensőséges, bizalmas légkör az, ami egyedivé, különlegessé varázsolja a falak közti életet.

Annak ellenére sem csökken az érdeklődők köre, hogy Nyitra megye nem tűnik bőkezűnek, mikor a jelentkezők maximális létszámát határozza meg: minden évben jóval kevesebbet annál, ami az iskolát választó kilencedikesek száma.

Az elmúlt években a vezetőség összetétele is megváltozott, az iskola igazgatója jelenleg egyben a fenntartó is, PhDr. Berényi Renáta, MBA, aki igyekszik minden gáton átnavigálni az oktatási intézményt, újabb és újabb tanulmányi lehetőségekkel bővíteni a kínálatot.

„Felgyorsult világban élünk, nem reagálhatunk későn a piacgazdasági fejlődésre, és tudjuk azt is, elengedhetetlen hogy a munkavállalók a munkaerő-piac igényeinek megfelelően szakmailag felkészültek legyenek.

A versenyképesség alapfeltétele a folyamatos fejlődés, a haladás, hogy képesek legyünk megújulni, akár egy új szakma megszerzése árán is.

Sokan keresték fel az iskolánkat az elmúlt időkben olyan igényekkel, hogy felnőtt fejjel továbbtanulnának: egy időszerű, érdekes, akár a jelenlegi munkájukhoz nélkülözhetetlen szaktudást szeretnének megszerezni.

Ezért éreztem úgy, hogy kínálatainkat bővíteni kell, új kapukat megnyitni az érdeklődők számára. A 2020/21-es tanévtől kezdve a felnőttoktatásra is nagyobb hangsúlyt helyezünk: lehetőség nyílik azok számára is mesterlevelet szerezni, akik eddig csak alapfokú végzettséggel rendelkeztek, bármilyen okánál fogva félbe kellett szakítaniuk a tanulmányaikat, és most jött el az idő arra, hogy akár munka mellett szakmát tanuljanak.

Tanulmányokat folytathatnak fodrász, cukrász, vendéglátó vagy akár autószerelő szakmában azok is, akik már rendelkeznek mesterlevéllel vagy érettségivel.

Az oktatás távúton történik, minden esetben konzultációs órák formájában, míg az alapiskolai végzettséggel rendelkezők esetében hároméves tanulmányi időben, addig a már szakközépiskolát végzett érdeklődők két év alatt szerezhetik meg a kívánt tudást és mesterlevelet. Gondoltunk azokra is, akiknek érettségi bizonyítványra van szükségük.

Hajkozmetika, kozmetika, közétkeztetés és gépészet szakon nyújtunk kétéves képzést szintén távoktatás formájában az érdeklődőknek. Egyedülálló iskolánkban az EBCL vizsga, ami nemzetközileg elismert üzleti-gazdasági fokozatot nyújt, mivel a munkahelyek jelentős részén ma már egyre inkább elvárás, hogy a dolgozók rendelkezzenek a gazdasági életben, a közigazgatásban és az adminisztrációs munkában szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel” – mondta el az iskola fenntartója, igazgatónője.

A Bátorkeszi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola továbbra is várja a végzősök jelentkezését a már felsorolt szakmákon kívül az igencsak népszerű, érettségivel végződő vendéglátóipar és idegenforgalom, ismertebb nevén a hotelakadémia tanulmányi szakra is.

Az intézmény fontosságát a felvidéki magyarság szempontjából mi sem támasztja jobban alá, minthogy a diákjaink a Lévai járásból, Zselíz környékéről is jócskán akadnak, sokuknak a közvetlen környezetében magyar tanítási nyelven szakközépiskolai végzettséget megszerezni szinte lehetetlen.