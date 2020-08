nyári szabadságolások időszaka a jelek szerint nem eredményezett unalmas uborkaszezont a kétes értékű politikai szenzációk terén.

A „nagy szlovákiai plágiumvihar” folytatásaként az ugyancsak plágiumbotrányba keveredett Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke bejelentette, parlamenten kívül rekedt pártja aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében, hogy írjanak ki népszavazást az előrehozott parlamenti választásokért.

Ugyancsak a népszavazás kiírására irányuló szándékát jelentette be nemrégiben a nemzetiek mellett Alojz Hlina, a KDH volt elnöke is, aki a plágiumbotrányba keveredett politikusok megkérdőjelezhető módon szerzett titulusaira óhajt rákérdezni.

„Ha az emberek Szlovákiában egy Matovič–Sulík–Kollár-kormányt választanának, én inkább politikai nyugdíjba vonulnék” – jelentette ki Danko annak idején egy interjúban.

Ezt a nyugdíjba vonulást azonban a jelek szerint nem vette teljesen komolyan, mert az ugyancsak plágiumbotrányba keveredett és annak idején Alena Zsuzsovával is „heves“ kommunikációt folytatott Danko most elhatározta, ideje, hogy rendet tegyen a szlovákiai politikai életben, s ezt a szándékát be is jelentette a közösségi hálón.

Danko szerint ugyanis a jelenlegi kormány inkompetens és morálisan csődöt mondott. Nos, akár a legutóbbi politikai történéseket tekintve – gondoljunk csak Petra Krištúfková, Boris Kollár, Branislav Gröhling és Igor Matovič „eminens diákok” diplomamunkáira – , Salamon Béla szavaival élve sokaknak van itt vaj a fején, bőven akad tehát mire rákérdezni, mindössze azzal akad némi gond, hogy ki mondja.

Visszatekintve azonban a választások óta eltelt időszakra, a szlovákiai polgár lassan elgondolkodhat a csöbörből vödörbe kerülés szomorú igazságtartalmán…

A népszavazást egyébként az államfőnek kell kiírnia, ehhez a kezdeményezőknek legalább 350 ezer aláírást szükséges összegyűjteniük.