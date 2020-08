A hazai méhészek idén katasztrofálisan alacsony mézmennyiséget pergettek méheiktől. A klímaváltozások, az időjárás kedvezőtlen alakulása, leginkább a hosszas esőzések és a hideg napok váltakozása a rendkívüli hőségekkel óriási kiesést jelentettek a méhészek számára. Minderről Milan Rusnák, a Szlovákiai Méhészek Szövetségének elnöke számolt be a SITA hírügynökségnek.

Tekintettel a kritikus helyzetre a méhészek már a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordultak a lehető leggyorsabb segítségért.

„Jelentős csökkenést tapasztaltunk az akácméz, a hársméz, a virágméz és a vegyesméz tekintetében is. Összességében a méz mennyisége egyharmaddal kevesebb az előző átlagos évek termésének”

– jelentette ki Milan Rusnák.

A Szlovákiai Méhészek Szövetsége már most figyelmeztetett, hogy komoly hiány fenyeget hazai mézből. Nagy valószínűséggel ezt megérezzük karácsony környékén, amikor hiányzik majd a hazai méz az üzletek polcairól.

„Az utóbbi harminc év legalacsonyabb terméséről beszélhetünk jelenleg. Szlovákia területén a méhészetekre az időjárás viszontagságain kívül nagy veszélyt jelent, hogy nincs elegendő, a méhek számára létfontosságú virág, növény és valósággal éhínség fenyegeti a méheket” – fejtette ki a méhészek elnöke.

Szlovákián kívül azonban a többi európai országban is hasonló a helyzet. 2020-ban egész Európa területén kevés a méz és a méhészetek számára fontos tápanyag.

A gyors klímaváltozás egyes növények virágzása idején azt eredményezi, hogy egyenetlen a nektár és virágporgyűjtés és ráadásul azt rövid idő alatt kell a méheknek begyűjteni.

Így ezek az egyenetlen begyűjtések a méhek, de a többi beporzó számára ugyancsak kulcsfontosságúak lehetnek a szaporodásuk és a túlélésük szempontjából is.

A Szlovákiai Méhészek Szövetsége az egész ország területén 15 112 tagot számlál 240 782 méhészettel. Az alapszervezetek száma 143. A méhészek tevékenységének szervezése és támogatása mellett több száz hazai fiatal méhész oktatását is biztosítják.

Az Állami Erdőgazdálkodás TANAP szóvivője Martina Petránová a SITA hírügynökségnek a napokban arról számolt be, hogy a Magas-Tátrában megpróbálkoznak a méhészet hagyományainak felújításával. Eddig öt kaptárt helyeztek ki, és fokozatosan tanösvényt is szeretnének kialakítani. A hegyvidéken azonban a medvék jelenlétével is számolniuk kell, hiszen a medvék kedvence a méz, ezért duplasoros elektromos kerítéssel védik majd a méhkaptárakat és a hely kiválasztásánál is ügyelnek arra, hogy a kaptárak, a méhek és a látogatók egyaránt biztonságban legyenek.

(webnoviny.sk/Felvidék.ma)