Andrej Danko, a volt szlovák parlamenti elnök és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) újra megválasztott elnöke a webnoviny.sk hírportálnak adott interjújában részletesen szólt tagságukról, a jelenlegi kormányról, céljaikról, de arról is, hogy mire ösztönzi őt Orbán Viktor magyar kormányfő politikája. Az interjú alapján készült összefoglalónk.

Andrej Danko elmondta, hogy sok ember megszólította őt az utóbbi időben, csak tartson ki és harcoljon mindazokért a szociális kedvezményekért, amelyeket a mostani kormány eltörölt. Azzal folytatta, hogy annak idején, 2016-ban éppen a Szlovák Nemzeti Párt volt az, amely megakadályozta, hogy Matovič, Sulík, Kollár kormányt alakítson. Olyan erős emberekkel alakítottak akkor kormányt, mint Bugár Béla és Robert Fico, és az volt a saját célja, hogy történelmi megegyezési gesztust nyújtsanak a magyar politikai pártnak, valamint megakadályozzák a liberálisok hatalomra kerülését. Ugyanakkor saját pártjuk programját is meg akarták valósítani.

„Mint a párt elnöke és a Szlovák Köztársaság parlamentjének elnöke arra törekedtem, hogy gátat vessek a liberalizmusnak, mert az szerintem a diktatúra egy formája, még ha látszólag demokratikusnak is mutatkozik” – jelentette ki.

A jelenlegi kormánnyal kapcsolatban kifejtette, hogy liberálisokként sok őrültséget elkövetnek. A parlament elnöke pedig alvilági múltjával osztja az észt, a társadalom meg ezt elfogadja. Igor Matovičhoz viszont szerinte nem kell kommentár. Például az, hogy nem ment el Brüsszelbe, amikor Szlovákiáról tárgyaltak, egy nagy szégyen.

Elmondta azt is, hogy életéből 14 évet áldozott a politikára, de 2016-ig nem a politikából élt. Büszke viszont arra, hogy a párt négyéves parlamenti részvétele alatt negyven törvényt hoztak, a pedagógusok soha nem kaptak akkora fizetésemeléseket, mint amikor a SZNP adta az oktatásügyi tárca miniszterét. Ugyanez vonatkozik a katonaságra és a közszféra alkalmazottaira is. Csökkentették az élelmiszerek és a nyomtatott sajtótermékek ÁFÁ-ját, bevezették a sportigazolványokat és az üdülési utalványokat. A jelenlegi kormány pedig emeli a dohánytermékek árát, csökkentik a 13. nyugdíj összegét. Danko ezzel kapcsolatosan azt mondta, éppen ezért tért vissza a politikába, hogy minderre rányissa az emberek szemét.

Orbán Viktortól leste el

Részletesen szólt arról is, hogy például az ingyenes ebédek példáját Orbán Viktortól leste el. Arra a kérdésre, hogy a magyar kormányfő a példaképe-e, azt válaszolta, hogy mindenki példaképe, aki védi saját nemzetét és a politikai hatalmát a jó érdekében használja ki.

Kiemelte, hogy meg kell nézni, milyen infrastruktúrát, sportlétesítményeket teremtettek a magyarok, mennyire fejlesztették a gazdaságukat és mennyire összetartanak. Ahogy Orbán védi a magyarokat, úgy akarja védeni ő is a sajátjait.

A Szlovák Nemzeti Párt az idén nem került be a parlamentbe, sokan kíváncsiak arra, hány tagot számlálnak. Erre Danko azt felelte, hogy jelenleg is nagyobb a tagságuk, mint az OĽaNO-nak, a SaS-nak, a Sme rodina-nak és Kiska pártjának együttvéve. Majd konkretizálta, hogy 3500 fizetős tagjuk van és most küldenek felszólítást 3000 olyan tagnak, akik eddig nem fizették be a tagdíjat, és ha nem fizetnek, kizárják őket a soraikból.

A jövővel összefüggésben pedig úgy nyilatkozott, hogy semmiképpen sem akar az embereknek csalódást okozni, úgy mint Matovič vagy Kollár. Ugyanakkor felrótta a jelenlegi kormánynak, hogy az ő számlájukra írható, hogy felkészületlenül érte az országot a koronavírus-járvány és a gazdaság éppen csakhogy túlélte a nyarat.

Arra a kérdésre, hogy a párt népszavazást akar indítani az előrehozott választásokról, azt felelte, hogy parlamenten kívüli pártként nem tudnak javaslatot tenni a kormány leváltására, egyetlen lehetőségük tehát a kormányzati időszak lerövidítésére a népszavazás. Szerinte bizonyára akad 90 képviselő, akik ezzel egyetértenek. Októbertől a térségekben elindítják az aláírásgyűjtést a népszavazásra.

Arra pedig, hogy ha bekerülnének a parlamentbe, hajlandók lennének-e Pellegrini és Fico pártjával kormányozni, úgy reagált, hogy jelenleg az a cél, hogy Szlovákia olyan, az Európai Unióval konkurenciaképes ország legyen, mint Csehország Babišsal vagy Magyarország Orbán Viktorral.

„Ha ezt elérjük, akkor azt mondom, hogy Szlovákia fejlett ország, azt pedig meglátjuk, milyen támogatást ér el a Szlovák Nemzeti Párt. Mindent alázattal fogadok, és majd meglátjuk, mi lesz tovább”– zárta a beszélgetést Andrej Danko.

(webnoviny.sk/Felvidék.ma)