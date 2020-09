A mai napon bevezetésre kerülő magyarországi határzár jelentősen megnehezíti a felvidéki magyarok hétköznapjait. Lezárt határátkelők, 100 km-es kerülőutak, 24 órás korlátozás.

A Magyarországra ingázó, hetelő munkavállalók, diákok problémája mielőbbi megoldást kíván,

ezért javaslatunkra az Összefogás, az MKP és a Híd közösen kereste meg levélben a magyar külügyet és az operatív törzset, hogy értékeljék át korábbi döntésüket.

Az Összefogás mozgalom szerint a kialakult helyzetre csak közösen, egységes fellépéssel tudunk mihamarabb megoldást találni. „Internetes felületeinken az elmúlt 36 órában több tucat megkereséssel találkoztunk, ingázók, diákok szülei, kisvállalkozók, sok egyedi történet. Volt, hogy orvosok nem tudtak átjutni a munkahelyükre, frissen felvett egyetemisták beíratkozása került veszélybe, ezért kidolgoztunk egy javaslatcsomagot, amellyel megszólítjuk a magyar kormányzatot” – nyilatkozta Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

„A közös levélben ismertetjük a határzárral kapcsolatos kormányrendelet hátrányos hatásait, mind a munkavállalók, diákok, és a határon átívelő családok szempontjából.

Arra kérjük a magyar döntéshozókat, hogy vizsgálják felül és enyhítsenek a határzárral kapcsolatos intézkedéseken, valamint konkrét javaslatokat teszünk: szorgalmazzuk a lezárt határátkelőhelyek feloldási lehetőségének felülvizsgálatát. Javasoljuk továbbá a szabad mozgást biztosító 30 km-es határmenti sáv bővítését.

Tavasszal bevált intézkedés volt a maximálisan 24 órás, távolsághoz nem kötött határátlépés intézménye, ennek visszaállítása is sokat segíthetne a határon átívelő gazdasági és családi kapcsolatok fenntartásában” – áll az Összefogás által közreadott nyilatkozatban.

MKP: Fontos számunkra a hatékony járványvédelem, de a határok átjárhatósága, a magyar-magyar kapcsolatok fenntarthatósága is!

„A koronavírus okozta járvány rendkívüli helyzet elé állítja úgy az állampolgárokat, ahogy a döntéshozókat is. Csakis felelős hozzáállással és együttműködéssel tudunk hatékonyan fellépni a járványhelyzet okozta kihívásokkal szemben és a történelemből okulva azt is tudjuk, hogy mi, magyarok – határon innen és túl – igazán csak egymásra számíthatunk.

A mai napon hatályba lépő, határzárral kapcsolatos kormányrendelet ugyanis több szempontból is hátrányosan érinti a felvidéki magyarságot. A koronavírus okozta járvány első hullámának megfékezésében Szlovákia jó eredményeket ért el, és most, a járvány második hullámának kezdetén is viszonylag kevés fertőzött mutatkozik. Az ország déli, magyarlakta régióiban jóval átlag alatti a fertőzöttek száma. Ebből kifolyólag a fenti adatok alapján úgy gondoljuk, hogy a határzárral kapcsolatos intézkedések enyhítése nem járul hozzá számottevően a vírus terjedéséhez, azonban kiemelt jelentőséggel bírna a felvidéki magyarok számára. Bár a jelen rendelkezés biztosít némi mozgást, az elmúlt napokban több tucatnyi esettel találkoztunk, amelyek olyan mértékben megnehezítik a Felvidékről dolgozni, tanulni járó magyarok mindennapjait, hogy gyors megoldást igényelnek.

A kialakult helyzet kezelése, a szigorú határzár feltételeinek enyhítése érdekében az egyesülni kívánó pártok elnökei (Forró Krisztián, Sólymos László és Mózes Szabolcs) közösen levelet küldtek Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszternek a jelenlegi probléma mielőbbi megoldása érdekében.

A közösen megfogalmazott és mindhárom pártvezető által aláírt levélben az elnök urak az illetékes tárcavezetőt arra kérik, hogy amennyiben Szlovákia besorolását nem tudják megváltoztatni, fontolják meg a következő javaslatokat.

– Kevés az öt nyitott határátkelőhely, esetenként akár 120 km-es többletet is jelenthet a munkába ingázóknak, ezért javasoljuk a lezárt határátkelőhelyek feloldási lehetőségének felülvizsgálatát.

– Javasoljuk továbbá a szabad mozgást biztosító 30 km-es határ menti sáv bővítését, sokan a határtól nagyobb távolságban lévő városokban (pl. Miskolc, Budapest) dolgoznak vagy tanulnak.

– Tavasszal bevált intézkedés volt a maximálisan 24 órás, távolsághoz nem kötött határátlépés intézménye. Ennek visszaállítása is sokat segíthetne. A határzár az észak-magyarországi intézmények, kórházak, vállalkozások működésében is komoly fennakadást okoz a munkaerő áramlásának akadályozása miatt.

– Iskolakezdés okán megfontolandó speciális diákstátusz bevezetése, több ezer fiatal felvidéki tanul magyarországi egyetemen vagy középiskolában, az ő iskolakezdésük és napi bejárásuk is veszélybe került” – közölte az MKP sajtóosztálya.