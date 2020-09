A Stádium-díj három kategóriájának tizennégy jelöltjére lehet szavazni október 16-ig. A szeptember 21-én indult szavazáson mások mellett két felvidéki jelöltre is adhatók voksok.

Mint ismeretes: a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap 2018-ban a Kárpát-medencei magyar középiskolák diákságának a nemzeti és a keresztény értékrend érdekében való megszólítása céljából megalapította a Stádium-díjat.

A díj társadalmi fővédnöke Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a család részéről felkért fővédnök Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája.

A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj a diákság szavazata alapján három kategóriában adományozható azoknak, akik a közéletben, a tudomány és a művészet területén Széchenyi István szellemiségével összefüggésbe hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelentős eredményt értek el.

A díj adományozására a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diáksága tehetett javaslatot. Mint az alapítvány honlapján olvasható: az írásbeli jelöléseket szeptember 15-ig kellett elküldeni a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának.

A szavazás szeptember 21-én indult, s október 16-ig tart. Az eredményhirdetésre október 18-án kerül sor. A Stádium-díj átadásának tervezett időpontja november 16-a.

A díjról a Kárpát-medencében lévő magyar középiskolák diáksága szavaz oly módon, hogy az közjegyző által is ellenőrizhető. Az elektronikus program az Alapítvány honlapján az erre a célra kialakított oldalon a szavazás napján megjelenik, s a diákok az iskoláknak megküldött regisztrációs technika segítségével – nevük titokban tarthatóságával – szavazatukat az Alapítvány honlapján keresztül elérhető felületen mindhárom kategóriában leadhatják.

A szavazásba olvasóink is bekapcsolódhatnak, kategóriaként egy jelöltre adhatják le a szavazatukat, az alábbi oldalon tekinthetők meg a jelöltek.

A tudomány kategóriájában három jelölt mérettetik meg: dr. Kubassek János tudománytörténész, Dávid Katalin tanár és Csókay András idegsebész.

A művészet kategóriában népesebb csapat van. A jelöltek között két felvidékit is találunk.

Az ipolybalogi Csáky Máté jelenleg az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola végzős tanulója. Számos területen mutatta már meg eddig is a tehetségét. Közel áll hozzá a szavalás és a mesemondás, ám a néptánc aktív művelője is, a Sendergő Néptáncegyüttes oszlopos tagja. Emellett tehetséges zenész, a néptáncegyüttes mellett működő Húros Banda prímása, illetve a könnyedebb dallamokat játszó Kiszenészek formáció hegedűse. A tanintézmény égisze alatt működő Magnificat gyermekkórus énekese, valamint szülőfalujában a Szent Korona Kórusban is énekel. Mindezek mellett számos tanulmányi versenybe kapcsolódik be sikeresen. Mátét az iskolája jelölte a Stádium-díjra.

Görgey Gabriella a rozsnyói P. J. Šafárik Gimnázium tanára. Az aktív alkotómunka mellett művészetelmélettel és kultúrával is foglalkozik. Festészetében a színek kommunikációs szerepét és azok felületi arányát igyekszik vizsgálni. Pedagógiai munkája mellett folyamatosan részt vesz nyári alkotótáborokon, művésztelepeken (Miskolc, Székesfehérvár, Salgótarján, stb.). Munkái rendszeresen megtekinthetők önálló és csoportos kiállításokon is. Mindamellett éveken át volt a Rozsnyói Művészeti Alapiskola tevékeny oktatója. Görgey Gabriellát a tanintézménye jelölte a díjra.

A kategória jelöltjei között találjuk mások mellett Nyerges Attilát, az Ismerős Arcok frontemberét, Molnos András Csaba színművészt, Kiss Gabriella drámapedagógust, Czabányi Attila előadóművészt, valamint Ipach Antal képzőművészt.

A Stádium-díj közélet kategóriájában négy jelölt vár a szavazatokra: Kosztolyányi Zoltán, Szatmáry Zsolt, Lőrincz Kálmán és Mihalik Sarolta.