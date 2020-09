Legutóbb a Kóváron megrendezett rendhagyó Juniális kulturális ünnepélyen lépett fel az ipolysági Sendergő néptáncegyüttes. A hét évvel ezelőtt alakult csoport a nagykürtösi járásbeli településen is fergeteges sikert aratott. Az összeszokott csapat fellépéseit a profizmus, örömzenélés és táncolás valamint az összetartozás jellemzi. Mindamellett a Sendergő néptáncegyüttes sokkal több egy néptánc formációtól.

Beszédes maga a művészeti csoport neve is. Sendergő Nógrád megyében élő kifejezés, amely a karikázósban gyors forgást jelent. „A Sendergő Gyermek Néptáncegyüttes 2013-ban alakult tizenhat gyermekkel. Minden év szeptemberében szervezünk tagfelvételt. Így folyamatosan bővül a csapat létszáma” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Konkoly László, a néptáncegyüttes alapító vezetője. Jelenleg a nagycsoportnak mintegy harminc tagja van, ebből tizenhárom a fiú.

A létszám fokozatos növekedése mellett az együttesen belül immár két csapat működik. Három évvel ezelőtt megalakult a Kis Sendergő, melyet a legkisebb tehetséges táncosok alkotják. Létszámuk eléri a huszonöt főt. A hét évvel ezelőtt csatlakozott gyermekek mára már kamaszok, illetve érettségi előtt álló fiatalok lettek. Így névváltoztatáson is átestek, a gyermek néptánc-csoportból néptáncegyüttes lett a nevük.

A tagok nagyrészt ipolyságiak, s hozzájuk csatlakozott a környező településekről pár fiatal. A Nagy Sendergő vezetői Barát Kitti és Konkoly László, a Kis Sendergő vezetője Vámos Viktória, segítője pedig Straňák Zoltán, aki egyben a néptáncegyüttes tagja is. A néptáncegyüttes fenntartója a FolkHont Polgári Társulás.

A néptáncegyüttesnek van miből válogatni, hiszen a Kárpát-medence tájegységei számos értékes néptánc elemet őriznek.

„Mindig igyekszünk vegyes repertoárt összeállítani. A felvidéki tájegységből válogatunk, ám a magyarországi és az erdélyi tájegység táncaiból is szemezgetünk”

– fogalmazott Konkoly. Mint megjegyezte: az erdélyi tájegység táncai igen népszerűek, melyek az archaikus zenei alapok és táncok átörökítői.

A fiatalok az eltelt időszak alatt számos megmérettetésen is bizonyították a profizmusukat. Mára már állandó résztvevői az évente megrendezésre kerülő Eszterlánc Országos Gyermek Néptáncfesztiválnak, ahol eddig négyszer kaptak aranysávos minősítést. Idén a Kis Sendergővel készültek a versenyre, a nagyok pedig már az ifjúsági és a felnőtt csoportok versenyében kezdik meg a megmérettetést. Sajnos a kialakult járványügyi helyzet nagyban átalakította a terveket.

A próbák, fellépések és versenyek meghozták a sikereket és az elismeréseket is. Egy évvel ezelőtt Ipolyság Város Díjjal tüntették ki őket.

A néptáncegyüttes számos felvidéki, valamint Kárpát-medencei fellépésen van már túl. A Sendergő Néptáncegyüttes fellépések mellett saját foglalkozásokat valamint rendezvényeket is szerveznek.

Az adventi időszakban szervezik meg a Karácsonyi Sokadalom nevű hagyományőrző eseményt. Mint jelezte: „A néptánc hozta magával a hagyományőrzés efféle bemutatását. Ez lényegében egy formabontó évzárója az együttesnek.” Az alkalmon az érdeklődők különféle hagyományőrző kézműves foglalkozásba kapcsolódhatnak be. A táncház révén kipróbálhatják a tánctudásukat is. Mindamellett az esemény keretei között a Sendergő bemutatja a legújabb táncait is.

A nyári időszakban a Tulipános Láda Néptánc- és Alkotótábort szervezik meg. A gyerektáborban szintúgy a hagyományőrzés, a néptánc és népzene kincsei kerülnek előtérbe. Igen népszerűek ezek a táborok, melyre a tágabb környékről érkeznek a táborlakók. Az egyes foglalkozásokat ismert és elismert felvidéki magyar valamint anyaországi szakemberek vezetik.

A Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia égisze alatt 2018-ban öt felvidéki településen indult el a hiánypótló népzenei képzés. Mára már hét helyszínen folyik népzenei képzés, köztük Ipolyságon is Alt István vezetésével. A képzésnek köszönhetően a növendékekből mára megalakult a Húros Banda népzenei formáció. Napjainkban már e zenekar is kíséri a néptáncegyüttest. Emellett a Gereben zenekar is állandó kísérője a Sendergőnek.

A jelen helyzet a néptáncegyüttest is megviseli. Elmaradtak a fellépések, a versenyeket sem rendezték meg, sőt a heti rendszerességű próbák is elmaradoztak.

„Minket a legrosszabbkor ért a járvány, tavaly mutattuk be az első önálló komplett ötven perces műsorunkat, az óvintézkedések miatt sajnos nem sok helyen tudtuk bemutatni” – reflektált a történésekre az alapító vezető.

A néptáncegyüttes eredeti népviseletben lép fel. A ruhákat nagyrészt Barát Kitti készítette, folyamatosan bővül a ruha- és a kelléktáruk.

A Sendergő néptáncegyüttes legfontosabb támogatói Ipolyság városa, ami próbatermet biztosít a formáció számára. Heti rendszerességgel vezetik a próbákat a városháza színháztermében. További támogatók a Nyitra Megyei Önkormányzat, a Kisebbségi Kulturális Alap –KULTMINOR, a Szlovák Művészeti Alap. Ugyanakkor az anyaországtól is kapnak hathatós segítséget a Bethlen Gábor Alaptól valamint a Csoóri Sándor Alaptól.

Ám nem feledkezhetünk el a tagok szüleiről és családtagjairól, valamint a baráti támogatókról sem. Hiszen a kóvári fellépésen is láthattuk, hogy a szülők mennyire besegítettek a készülődésbe, erkölcsi támogatást nyújtva tekintették végig a mívesen összeállított programot.