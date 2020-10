2020 őszétől a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet különböző jelleget öltött az egyes országokban nemcsak Európában, de a világon is. A felvidéki magyar diákokat tömörítő ifjúsági klubokat erőteljesen érinti a járvány, viszont más-más megszorításokhoz kell igazodniuk adott egyetemi városukban. Az alábbi rövid beszámolókból betekintést nyerhetünk abba, hogy a szlovákiai magyar diákság Prágától Kassáig milyen problémákkal küzd vagy épp milyen lehetőségeket ragad meg a koronaintézkedések közepette.

Elsőként Csobády Csilla, a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK) elnökének jelentését olvashatjuk: „A Juhász Gyula Ifjúsági Klub tagjai tavasszal sikeresen alkalmazkodtak a kényszerhelyzethez. Ősszel a Konstantin Filozófus Egyetem (UKF) diákjai még hagyományos módon kezdték meg a tanévet, a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (SPU) vezetősége azonban úgy határozott, online próbálja meg mindezt. Ez klubunkra is hatással volt, hiszen tagjaink egy része az SPU-t látogatja. Első programunkat ezért online rendeztük meg, mely főképp a gólyáknak szólt: az egyetemi rendszerekről szóló gyorstalpalót több mint 700 személy tekintette meg. A tanév sikeres megkezdése után a gólyákra terelődött a figyelem, ezúttal már személyesen ismerkedtek meg egymással a nyitrai egyetemisták a Gólyásozás névre keresztelt eseményen belül, ahol több mint 30 gólya tette le esküjét. Másnap egy nyílt gyűlésre került sor, melyet Terelő Juhász címen hirdettünk meg. A következő héttől az óvintézkedések szigorítása miatt az UKF is áttért a távoktatásra. Az éppen szervezés alatt lévő műveltségi vetélkedőt online formában tartották meg – így 10 csapat versenghetett egymással.

A továbbiakban egyelőre az éterben való működésre készülünk, különböző témájú online előadásokkal, vetélkedőkkel és néhány meglepetéssel szeretnénk tartani a kapcsolatot a nyitrai diáksággal és a közösségi felületek nagyközönségével.”

A sort Kocskovics Kitti, a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) vezetője folytatja a szlovák fővárosban uralkodó viszonyokról: „A Pozsonyban tanuló magyar diákokat összefogó József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) kezei sajnálatos módon teljesen meg vannak kötve. Pozsony már szeptember elejétől vörös zónának számított, így nem volt lehetőségünk események szervezésére. Igyekszünk kihasználni az online tér adta lehetőségeket, amennyire lehetséges.

Másfél héten keresztül minden nap bemutattunk egy-egy aktív JAIK-ost, hogy a diákok tudják, kikhez fordulhatnak.

Október 30-án egy halloweeni Rettenetes magyar bulival igyekszünk feleleveníteni az általában 1000 fős létszámú pozsonyi magyar bulijainkat. Terveink közt szerepel továbbá egy játék a JAIK-kal, azaz a JAJ!, novemberben egy online előadást a függőségekről és egy fotópályázatot is szeretnénk majd meghirdetni. Bizakodunk, hogy minél hamarabb véget ér a járványhelyzet, addig is igyekszünk felelősségteljesen állni a szituációhoz és kihozni belőle a legtöbbet.”

A legnagyobb múltra visszatekintő diákkörünk, a prágai Ady Endre Diákkör (AED) elnöke, Václav Karolina a következőképpen számolt be a klub őszi tevékenységéről: „Prágába visszatérve, a tavaszi helyzethez hasonlóan, szintén sok korlátozáshoz kell alkalmazkodnia diákkörünknek. Jelenleg minden vendéglátóipari egység zárva tart, nem csoportosulhat egyszerre több mint hat ember egy helyen (családtagokon kívül), a kulturális és sporteseményeket elhalasztották vagy törölték, a szájmaszk viselése mindenhol kötelező, emellett az egyetemek bezárása miatt sok tagunk otthonról (Szlovákiából) folytatja tanulmányait.

Október második hétvégéjén ismerkedési délutánt tartottunk a Riegrovy sady parkban, ahol az újonnan Prágába érkező diákoknak mutattuk be szervezetünket és csapatunkat.

A következő hetekben egy AED frizbizésre kerül sor, de szó volt métázásról, futóversenyről, túrázásról is. A hideg beköszöntével áttérünk az online térbe, ahol előadásokba, úti beszámolókba, játékestekbe kapcsolódhatnak be az érdeklődők. A prágai diákság és tagjaink is egyaránt rendkívül feszültek a folytonos változások, intézkedések miatt. Sokszor kérdezik, mikor lesz már AED esemény, amire fájó szívvel, általában nem tudok válaszolni, de hiszem, hogy a fent említett tervek, ha nem is maradéktalanul, de legalább részben megvalósulhatnak.”

A Diákhálózat egyetlen magyarországi tagszervezete, a budapesti Kaszás Attila Diákkör (KAD) sem maradhat ki. A diákkör újdonsült elnöke, Panyi Orsolya számol be arról, hogy a felvidéki magyar diákok miként érvényesülnek a magyar fővárosban: „A többi tagszervezethez képest a Kaszás Attila Diákkör ebben a félévben eddig szerencsés helyzetben volt.

A járványügyi korlátozások nem gátoltak minket abban, hogy programokat szervezzünk a Budapesten tanuló felvidéki diákoknak, leszámítva, hogy ezeket csak este 11 óráig tarthattuk meg.

Így több érdekes eseménnyel is sikerült megörvendeztetnünk a diákságot. Elsőként egy beszélgetéssel egybekötött előadásra vártuk az érdeklődőket, amelyen Varga Gábor, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SzFE) hallgatója beszélt az aktuális helyzetükről. Egy hangulatos pikniket töltöttünk el a Városligetben, csillagászati előadást hallgattunk, most pedig éppen a tisztújító havi sörözésünkre készülünk. A szokásos bulik elmaradnak, de vár ránk még egy kellemes szemeszterfelező akusztikus koncert is, ahol most a tánc helyett a zenehallgatásé lesz a főszerep. A további programok sorsát még át kell értékelnünk a súlyosbodó járványhelyzet függvényében.”

Ifjúsági klubjaink „nagy öregjei” közé sorolandó a több mint 50 éves Kazinczy Ferenc Diákklub. A szervezet elnöke, Nyárfás Mátyás a Brünnben tanuló magyar diákokról számol be alább: „Ez az iskolaév teljesen máshogy indult, mint ahogy most kinéz. Szeptemberben több mint fél év kihagyás után úgy tértünk vissza szeretett egyetemi városunkba, hogy végre rendesen, személyesen vehetünk részt az oktatásban. Két, már szinte hagyományossá vált eseményt, a szemeszternyitó sörözést és az elsősök találkozóját sikerült megtartani. Mindkettő nagyon jó hangulatban telt, találkozhattunk rég nem látott ismerőseinkkel, és megismerhettük újdonsült tagjainkat is.

Sajnálatos módon a fertőzöttek száma Csehországban rohamosan megnövekedett a környező országokhoz képest, ezért az eseményeinket át kellett helyeznünk a virtuális térbe.

Október 15-én szerveztünk egy játékestet, melybe nagy örömünkre olyan emberek is bekapcsolódtak, akik személyes eseményre a távolság miatt nem tudtak volna eljönni. A következő héten egy online előadás kereteiben Kovács „Kovi” Zoltán mesélt nekünk arról, miként változtatta meg, esetekben tette tönkre a közösségi média természeti kincseinket.”

A legkeletibb tagszervezet, a Kassán működő Kikelet sem maradt tétlen idén ősszel. A klub elnöke, Tohol Orsolya mondja el a következőkben, hogy a keleti régióban mi is a helyzet: „A jelenlegi intézkedések miatt sajnos nem tudunk olyan eseményeket megszervezni, ahol személyesen találkozhatnánk, de ez sem akadályozza a tevékenységünket. Instagram-kvízzel készülünk, ahol értékes nyeremény várja a legtöbb helyes választ adó személyt. Ezenkívül előadások is kilátásban vannak, ezen a héten pedig lesz egy Among us a KIKELET-tel elnevezésű eseményünk is.”

A Diákhálózat legfiatalabb ifjúsági klubja, a komáromi Jókai Mór Diákkör (JóMóD) zárja a sort. Nagy Csaba elnök elárulta, milyen terveik vannak a közeljövőre vonatkozólag: „A Jókai Mór Diákkör mindent megtett annak érdekében, hogy az akcióit idén is folytatni tudja.

Pár lényeges gyűlést meg tudott tartani, melyek során határozott a jövő fontos lépéseiről.

Emellett sok ígéretes új taggal is bővült. A járvány azonban, mint oly sokaknak, nekünk is keményen gátolta a munkánkat, így kénytelenek voltunk eltekinteni a személyes kapcsolattartástól. A szokásos tervezett összejöveteleinket így el kellett halasztanunk. De ez nem bénított meg minket teljesen. A terveink közt szerepel a Hátizsákkal a világ körül rendezvényünk megszervezése, melyet az online térbe helyeztünk át.”

Végül, de nem utolsósorban pedig a Diákhálózat elnöke, Leczkési Zoltán összegzi gondolatait a jelenlegi intézkedésekről, illetve az ernyőszervezet közelgő eseményeiről:

„A közösségépítés nem online műfaj, ami nagyban korlátoz minket alapvető feladataink ellátásban. A jelenlegi helyzet rákényszerít minket, hogy kreatív megoldásokkal álljunk elő.

Példának okáért a már megszokott Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK) idén nagy valószínűséggel elmarad, viszont nem hagyjuk magukra az egyetemre készülő középiskolásokat. Hamarosan mentorprogramot indítunk számukra, melynek keretein belül útmutatást kaphatnak iskolaválasztás terén, és feltehetik az egyetemi élettel kapcsolatos kérdéseiket. Igyekszünk a kényszerpihenőt a lehető leghasznosabban tölteni. Leporoltunk ötleteket, illetve projekteket, amelyekre nem jutott idő és energia az utóbbi időben, továbbá már zajlik a készülődés a jövőre esedékes 30. születésnapunk méltó és nagyszabású megünneplésére.”