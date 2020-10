Ezen a hétvégén túlzás nélkül médiatörténelmet ír Magyarország leghallgatottabb rockrádiója, a Rocker Rádió. A napi 40 ezres hallgatású online rádióállomás ugyanis a teljes hétvége során a határon túli magyar rockzenekarokat állítja a fókuszba.

„Amióta elindult a rádió, kiemelt fontosságúnak tartjuk azon zenekarok bemutatását, melyek máshol egyáltalán nem kaphatnak lehetőséget. A fiatal magyar rockbandák közül már több mint 100 mutatkozott be a Rocker Rádióban és játsszuk is dalaikat rendszeresen. S mivel a nemzet részének érezzük a határon túli magyarokat is, természetesen ők is rendszeresen szerepelnek nálunk” – mondja Kalácska Gábor, a Rocker Rádió alapítója.

Határon túli magyar előadókat tehát folyamatosan hallani a műsorban, azonban arra még sosem volt példa a hazai rádiózás történetében, hogy egy teljes hétvégén át róluk szóljon a műsor.

„Ezt régi adósságunknak éreztük, és kicsit kellemetlen is, hogy amíg például Miskolc, vagy Debrecen, esetleg Győr kapcsán azonnal tud szinte bárki két-három helyi minőségi rockzenekart sorolni, addig Marosvásárhely, Nagyvárad, vagy Kassa esetében egyet sem ismerünk, pedig ott is remek bandák működnek. Épp ezért egy új sorozatba kezdünk: tematikus napok formájában mutatjuk be az egyes határon túli nagyobb városok, tájegységek rockéletét, szakértők segítségével. Ennek első darabja hallható a hétvégén” – válaszol a hogyanra Thuróczy Richard, a Rocker rádió alapítója.

A különleges ünnepi hétvégén két kiváló felvidéki zenekar: a Rómeó Vérzik és a Phoenix Rt vadonatúj albumait ismerheti meg a közönség, emellett a marosvásárhelyi rockéletet mutatja be részletesen a rádió.

Itt a helyi zenekarok dalai mellett interjút is hallhatnak a műsort követők Hints Zoltánnal, a helyi Rocksuli igazgatójával.

A műsor a https://rockerradio.online internetes oldalon, a nagyobb hazai és nemzetközi internetes rádiómegosztó portálokon és a rádió Android és iPhone telefonokra kifejlesztett applikációján hallgatható.