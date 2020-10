A mai napon postai úton 512 magyarok által lakott település önkormányzatának juttat el a hétvégi tesztelésre szánt kétnyelvű információs csomagot a Pro Civis Polgári Társulás. A civil szervezet pótolta a kormány mulasztását, amely azóta már korrigálta a hibát. Igaz, a postaládákba már nem juttatják el a kisebbségek nyelvén a szükséges információkat a tömeges teszteléssel kapcsolatban, de a kormányoldalon már elérhetővé tették azokat (link a cikk alján).

Decemberben lesz épp tíz éve, hogy megalakult a Pro Civis Polgári Társulás, melynek célja a magyar nyelvű hivatali ügyvitel segítése a szlovákiai magyar települések önkormányzataiban. „Olyan közegben kellett alapozó tevékenységet felvállalnia a társulásnak, amelyben évtizedeken át ahhoz szoktatták az érintetteket, hogy a magyar nyelvet használni ugyan nem tilos, de teljesen felesleges” – fogalmazott Őry Péter, a társulás elnöke.

Mint mondta, a csomagban megtalálható két A4-es méretű matrica is, amelyen kétnyelvűen szerepelnek az alapinformációk, úgymint a távolságtartás, a kézfertőtlenítés és a szájmaszk kötelező viselésére figyelmeztető tudnivalók. „Ezeket a bejáratoknál kell elhelyezni és egyébként szabadon fénymásolhatóak” – hívta fel a figyelmet Őry.

Elmondta, a Pro Civis csapatával úgy tapasztalták, hogy a központi stáb részéről nem érkeztek meg a veszélyhelyzetre figyelmeztető leírások, amit egyébként a magyarlakta településeken az önkormányzatoknak kötelező kihelyezni. Ilyen a tájékoztató a tesztelés menetéről és a további történésekről.

„Ezt mi lefordítottuk és ezt is kiküldjük egy levél kíséretében, ahol jelezzük azt is, hogy az onkormanyzas.sk oldalon is letölthetőek lesznek ezek az információk“ – húzta alá.

Kiemelte, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvényben szereplő, azaz az állampolgár életének, egészségének, biztonságának vagy vagyonának fenyegetettségét érintő információkat a nyilvánosság számára az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni, mégsem történik meg. „Azért megjegyzem, több önkormányzat már lefordította ezeket az információkat, holott ez állami, közigazgatási feladat lenne“ – fogalmazott.

Őry kifejtette, elsősorban szeretnék kiküszöbölni azt a zűrzavart, amit a törvény ismeretének hiánya, illetve be nem tartása okoz, és legfőbb céljuk, hogy segítsék a települések önkormányzatait.

„Nem ez az első kezdeményezésünk, hiszen tavasszal a járvánnyal kapcsolatos információkkal már küldtünk ki anyagot. Így ezek a települések térítésmentesen hozzájutnak a kétnyelvű anyagokhoz, ezáltal teljesíteni tudják a törvényből adódó kötelezettségüket” – jegyezte meg.

Őry Péter úgy vélekedett, egy jogállamban be kell tartani a törvényeket. „A közigazgatási és a kormányzati szervekre ugyanúgy vonatkozik és kötelező érvényű a kisebbségi nyelvhasználati törvény, ám ritkán találkozni kétnyelvű beadványokkal az állami hivatalokban” – jegyezte meg.

Ma délben a közösségi hálón reagált a kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky Lászkó is a hétvégi teszteléssel kapcsolatos, a kisebbségek nyelvén is kötelezően feltüntetendő feliratok, tudnivalók hiánya kapcsán. „Igaz, hogy a postaládákból hiányzott a kétnyelvű információ az országos általános tesztelésről, de mától a központi weboldalon magyar, német, roma és ukrán nyelven is elérhetőek az általános információk és utasítások. Sajnos a ruszin fordítást még nem kaptuk meg!” – írta.

Az országos teszteléssel kapcsolatos magyar nyelvű részletes leírás a központi kormányoldal magyar mutációjában, IDE kattintva megtalálható.