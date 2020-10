A schengeni határok ellenőrzésének meghosszabbításáról szóló kormányrendelet értelmében a rendőrség tíz közúti határátkelőhelyen biztosítja a személy és teherforgalom beléptetését – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a pénteki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes hozzátette: a nemzetközi teherforgalom számára továbbra is öt átkelő, Tornyosnémeti, Parassapuszta, Rajka, Hegyeshalom, illetve Tornyiszentmiklós autópálya-átkelő van kijelölve.

Kizárólag személyforgalom számára közúton 29, vízi úton pedig két átkelő áll rendelkezésre – mondta.

Emlékeztetett: hatályba lépett az a kormányrendelet is, amely hétfőtől a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre is kiterjeszti a kötelező maszkviselést. A szigorítás értelmében a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, illetve a sportrendezvények vendéglátó részein is kötelező lesz a maszk viselése, amelyet kizárólag az étel és az ital elfogyasztásának idejére lehet levenni. Ezeket az intézkedéseket a magyar állampolgárok élete, egészsége és testi épsége megóvása érdekében vezették be – mondta.

Hangsúlyozta: a járvány elleni védekezés közös felelősség, ezért kérik, hogy mindenki fokozottan tartsa be a védelmi intézkedéseket.

Bár szigorodtak a kiszabható büntetések azokkal szemben, akik nem tartják be a védelmi intézkedéseket, a cél nem az emberek megbüntetése, a rendőrség mindig arányosan lép fel a szabálysértőkkel szemben.

Megismételte: mindenszentek ünnepével és a halottak napjával összefüggésben a hétvégén rendőrökkel találkozhatnak az állampolgárok a temetőknél, a kijelölt parkolókban. Ezek célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, a megemlékezéseket veszélyeztető cselekmények megakadályozása és a várhatóan megnövekedő forgalom biztosítása. Figyelemmel kísérik azt is, hogy a tömegközlekedési eszközökön hordják-e az emberek a maszkot – mondta.