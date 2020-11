A megszokottnál korábban fejeződött be a pénteki parlamenti ülés, amely általában délután kettőig szokott tartani. A képviselők kedden ülnek be ismét a parlament padsoraiba, amikor a gazdasági és az igazságügyi tárca által beterjesztett módosításokkal foglalkoznak majd. A főügyészválasztásra is kedden kerül sor.

A 18. parlamenti ülés negyedik napján a képviselők elfogadták többek között a költségvetési tartalék kezelésének új szabályait, és azt a javaslatot is jóváhagyták, mely szerint külön adókulcs fog vonatkozni a benzinre és külön adókulcs a gázolajra.

A parlament szintén pénteken szavazott a Főügyészség (GP) és a Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP) múlt évi tevékenységéről szóló éves jelentésről. A Főügyészség tevékenységéről szóló jelentést a képviselők nem hagyták jóvá, az ÚŠP jelentését pedig elutasították.

Ez utóbbit Alexander Bíró, a speciális ügyész helyettese ismertette a parlament előtt. Bíró szerint Dušan K. speciális ügyész letartóztatása és az ellene indított büntetőeljárás nemcsak az ÚŠP számára tragédia, hanem minden ügyésznek és általában az ügyészségnek. Mint elmondta, Dušan K. letartóztatása után a rendőrség az ő irodáját is átkutatta.

Továbbá arról tájékoztatott, hogy az ügyészség vezetőségével együtt átnézték az ott talált iratokat. Hozzátette: az ügyészség tevékenységéről szóló jelentést ő maga dolgozta ki az egyes osztályok és részlegek igazgatóinak a segítségével. Dušan K. eddigi speciális ügyész a jelentést csupán jóváhagyta.

Dostál: A jelentések elutasítása politikai gesztus volt

A Főügyészség és a Speciális Ügyészi Hivatal tevékenységéről szóló jelentések elutasítása a parlamentben politikai gesztus volt, és az intézmények, de még inkább ezek vezetőségének a tevékenységével kapcsolatos vélemény kinyilvánítása.

Ezt Ondrej Dostál (SaS) parlamenti képviselő közölte a szavazást követően.

Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke szerint maga a jelentés bemutatása is jól tükrözi, hogy milyen állapotban van a speciális ügyészség. Bírálta Alexander Bírónak, a speciális ügyész helyettesének a fellépését.

Denisa Saková volt belügyminiszter és független parlamenti képviselő megjegyezte: nem érti a koalíció lépését. A jelentések szerinte arról szóltak, hogy mi az, amit sikerült megcsinálni a múlt évben. Szerinte erősödik a bűnüldöző szervekbe vetett bizalom. Dostál szerint a koalíció politikai jellegű lépést tett.

„Ez a főügyészség és a speciális ügyészség vezetőségével kapcsolatos bizalmatlanság kifejezése volt” – mondta, hozzátéve, hogy a jelentésnek a jelenlegi helyzetben nincs értelme.

Mint elmondta, akkor lenne értelme, ha a két intézmény vezetősége eljönne a parlamentbe, és a képviselők véleményét is meghallgatná.

„Úgy, hogy a főügyész még nincs megválasztva, a speciális ügyész pedig letartóztatásban van, nem is volt nagy értelme erről tárgyalni, és erről tanúskodott az is, hogy alig volt vita” – tette hozzá. „A jelentés arról szól, hogy mi az, amit sikerült Szlovákiában megcsinálni” – közölte Saková azt is hozzátéve, hogy szerinte a speciális ügyészségen, a Főügyészségen, de a rendőrségen is sok mindent sikerült megvalósítani. Több ügy felderítésére mutatott rá. Azt gondoljuk, hogy a bűnüldöző szervekbe vetett bizalom biztosan nőtt, és ennek elősegítése a mi kormányunknak is a prioritása volt – állapította meg. Mint elmondta, a Peter Pellegrini körül csoportosuló független képviselők jóváhagyták a főügyész jelentését, a speciális ügyész jelentése kapcsán pedig elutasították a bizottság határozatát.