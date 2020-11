A jelek szerint Szlovákia jelenlegi kormányfője „a nagy tesztelő“-ként írja be magát Szlovákia történetébe, mivel két hét múlva egy újabb tesztelésre készül. Ezt a TA3 A politikában című műsorában jelentette be, ugyanakkor sokat sejtetően azt is elárulta, hogy a hétvégi önkéntes tesztelés nem vált be, s itt feltehetően az önkéntességen van a hangsúly.

Rámutatott, hogy ismét megugrott a napi fertőzöttek száma. Azzal az intézkedési javaslattal kapcsolatban, melynek kidolgozására Richard Sulík (SaS) gazdasági minisztert felszólította, megjegyezte, hogy Sulík matematikai feladatot kapott, ehelyett fogalmazást írt.

Mint mondta, a járványügyi szakemberek tanácsa javaslatot tett, melyet elfogadott a járványügyi bizottság és a központi válságstáb is. Az ajánlás szerinte egyértelmű volt, elérni a napi esetszámok csökkenését és megnyitni az iskolákat. Mint mondta, ennek érdekében állt elő a „közösségi tesztelés“ tervével, melyet Sulík bírált. Elmondása szerint világos felhívással fordult hozzá, melynek nem tett eleget. „Tudomásom szerint Richard Sulík nem olyan tervvel áll elő, ami ennek a feltételnek megfelelne” – vélekedett.

Kijelentette, hogy egyelőre nem tervezi egyes járások lezárását, vagy szigorúbb korlátozások bevezetését a karácsonyi ünnepekre, mert bízik az emberek felelősségtudatában. Viszont nem zárta ki a szigorítások lehetőségét, amennyiben csalatkoznia kellene.

Az önkormányzatoknak a tesztelés első és második fordulója alatt keletkezett költségei megtérítésével kapcsolatban arra hivatkozott, hogy ezt az akciót a védelmi minisztérium szervezte, a költségeket pedig a pénzügyminisztérium téríti majd a rendelkezésére bocsátott adatok alapján. Mint mondta, a polgármesterek többsége becsületesen számolta el a költségeket, de megjegyezte, voltak kivételek, ezért van szükség az ellenőrzésre. Úgy vélekedett, hogy az egy mintavételi helyre eső költségek néhány száz eurós és nem több tízezres nagyságrendűek voltak. Hozzátette, hogy azok a polgármesterek, akiknek fontos az emberek egészsége, bizonyára találtak erre pénzeszközöket.

Szólt a választási időszak lerövidítésére vonatkozó, Peter Pellegrini (Hlas-SD) volt kormányfő által kezdeményezett ankétról is. „Miféle ankét az, amire a végtelenségig lehet szavazni?” – tette fel a költői kérdést. Mint hozzáfűzte, az OĽANO választásokat megelőző ankétja során gondoskodtak arról, hogy egy ember ne szavazhasson többször.

Az előrehozott választásokkal kapcsolatos referendummal összefüggésben kijelentette, hogy amennyiben összegyűjtik a kellő számú aláírást, drukkol nekik, mert mint mondta, ez a polgárok alkotmányos joga. Azt is hozzátette, hogy a múltban javasolta a népszavazás kiírásához szükséges kvóta csökkentését, de az akkori koalíció ezt elutasította. „Most eljátszadoznak az ankéttal, aztán meg a referendummal” – jelentette ki, de feltételezve, hogy a népszavazáson nem lesz meg a kellő részvétel.

(Felvidék.ma/TASR)