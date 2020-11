Donald Trump szerint meg fogja nyerni, sőt, úgy véli, már kijelenthető, hogy meg is nyerte az amerikai elnökválasztást.

Helyi idő szerint szerdán hajnalban adott nyilatkozatában a Fehér Házban az újraválasztásért küzdő Trump kiemelte, hogy számos fontos államban – többek között Floridában, Ohióban és Texasban – sikerült nagy előnnyel nyernie. Hozzátette azt is, hogy jelentősen vezet továbbá Joe Bidennel, a Demokrata Párt jelöltjével szemben három olyan államban – Pennsylvaniában, Michiganben és Wisconsinban – is, ahol még nem zárult le a szavazatok összeszámlálása. „Nem tudnak minket beérni” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump beszéde alatt több kulcsfontosságú ingadozó államban még folyamatban volt a voksok összesítése.

Donald Trump utalt arra, hogy úgy látják, „jelentős csalások” történnek a szavazatszámlálások során, ami szerinte nagyon „kínos” és „csalódást keltő”, és készen áll a legfelsőbb bírósághoz fordulni ezen ügyek miatt.

Jen O’Malley Dillon, Biden kampánystábjának vezetője felháborítónak és példa nélkülinek nevezte Trump kijelentését arra vonatkozóan, hogy bíróság bevonásával próbálná meg leállítani a szavazatok összesítését. „Soha nem fordult elő, hogy egy amerikai elnök megpróbálná megfosztani az embereket a véleménynyilvánítástól egy országos választáson” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Demokrata Párt jogászai készen állnak arra, hogy megküzdjenek minden egyes szavazat összeszámlálásáért. Dillon hangsúlyozta: Trump elnöknek nincs törvényes hatalma arra, hogy saját magát kiáltsa ki győztesnek vagy hogy befolyásolja a szavazatszámlálást.

Joe Biden saját eredményével kapcsolatban valamivel korábban szintén bizakodóan nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy a demokraták „jó úton haladnak a győzelem felé”, de egyelőre türelmet kért támogatóitól, amíg megtudják a végeredményt.

Az összes szavazat összeszámlálása még órákig, de akár több napig is eltarthat. Jogi bonyodalmak övezik a levélszavazatok összeszámlálását.

Egy washingtoni szövetségi bíró kedden elrendelte, hogy az Egyesült Államok több térségében és városában az állami postaszolgálatnak (USPS) meghatározott időn belül továbbítania kell a levélben leadott szavazatokat a választási irodákba. Pennsylvaniát és Texast kivéve a választási törvények valamennyi érintett tagállamban azt írják elő, hogy a levélszavazatoknak a választás napján az urnazárásokig be kell érkezniük a választási bizottságokhoz, a későn érkező voksokat ugyanis nem veszik figyelembe.

Pennsylvaniában viszont a helyi legfelsőbb bíróság lehetővé tette, hogy a késve érkezett levélszavazatokat a választás napja után még három napig figyelembe vehessék. A republikánusok perkeresete nyomán a szövetségi legfelsőbb bíróság helyben hagyta ugyan a pennsylvaniai bírák döntését, de nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy a választás napja után befogadja a Republikánus Párt esetleges perkeresetét és érvénytelenítse a vitatott levélszavazatokat.

A megosztottság miatt akár erőszakhoz is vezethet a végső eredmény

Az amerikai társadalom megosztottsága miatt akár erőszakot is szülhet Joe Biden vagy Donald Trump győzelme – mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerdán reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A szakértő szerint soha ilyen megosztott nem volt még az amerikai társadalom: a demokraták úgy állítják be a helyzetet, hogy ha Trump győz, akkor vége a demokráciának, míg a republikánusok Biden győzelme esetén egyfajta szocializmus megteremtését emlegetik.

Ugyanakkor az amerikai társadalom nemcsak így, hanem különböző értékek mentén is széthasadt, másképpen látják a történelmet és az „amerikai álmot”. Korábban is voltak ellentétek, de egyfajta „nemzeti minimumban” azért sikerült megegyezni – tette hozzá.

Most viszont annyira kiélezett a két tábor viszonya, hogy akár erőszakhoz is vezethet az egyik vagy a másik jelölt győzelme – emelte ki. Magyarics Tamás szerint a mostani helyzet egy kicsit hasonlít az 1960-as évek végéhez, amikor az amerikai társadalom radikalizálódott, és Nixon úgy tudott győzni, hogy rendet és nyugalmat ígért. Donald Trump is hasonló szlogenekkel kampányolt most – tette hozzá.

Az amerikaiak az ország 46. elnökét választották meg kedden, de teljes egészében újraválasztották a 435 tagú szövetségi képviselőházat és a szenátus egyharmadát, továbbá több tagállamban a helyi törvényhozást, illetve 11 tagállamban és két tengerentúli területen kormányzót is választottak.