A koronavírus miatt az idén mindössze negyedik számához érkezett a Királyhelmeci Nézetek, Királyhelmec kétnyelvű tájékoztató közlönye, de amíg az előző két szám csak virtuális formában, a világhálón volt elérhető, a karácsonyi ünnepekre megjelenő szám 12 oldalon, falinaptárral a város minden háztartásába eljut.

Az idei utolsó számban Pataky Károly polgármester értékeli e rendkívüli év királyhelmeci történéseit, amelyre alaposan rányomta a bélyegét a koronavírus. „A koronavírus gazdasági hatása sajnos a pályázatoknál is megmutatkozott, ennek ellenére Királyhelmec sikereket könyvelhet el ezen a téren is. Három sikeres pályázatunk volt idén. Támogatást kaptunk a magyar alapiskola nyílászáróinak cseréjére, egy speciális teherautó és tartozékainak megvásárlására, valamint az utak és járdák felújítására – utóbbira több mint félmillió eurót sikerült elnyernünk” – értékelte az évet Pataky (egy hosszabb interjút is olvashatnak a polgármesterrel), aki szerint a kedvezőtlen gazdasági helyzetben való helytállás, a hirtelen ránk háruló számos új feladatkör, a nehéz helyzetben felszínre törő pozitívumok, s pályázati sikerek jellemezték a 2020-as esztendőt, s bízik abban, hogy jövőre sikerül visszatérni a rendes kerékvágásba, átadhatják a sportcsarnokot, a szabadtéri színpadot, a felújítás alatt álló művelődési központot, s ismét megrendezhetik az idén a vírus miatt elmaradt, hagyományos rendezvényeiket.

A lap részletesen kitér az elmúlt hónapok munkálataira, arra, hogy 557 ezer euró vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert Királyhelmec önkormányzata, ennek köszönhetően tovább folytatódhat az utak és járdák felújítása. Beszámolnak arról, hogy egy helyi vállalkozó, Trung Tran Quoc háromezer szájmaszkot adományozott a városnak, de azt is megtudhatják a lapból, hogy a város kamatmentes állami hitelként az adóbevétel-kiesés mértékének maximális összegét, 167 600 eurót igényelt, amely miatt módosították az idei költségvetést is.

Rossz hír, hogy jövőre emelkedik a szemétdíj, a természetes személyek esetében az eddigi 23,98 euróról 28,47 euróra, a jogi személyek esetében pedig az eddigi 0,014 euró/tárolóedény/nap illeték 0,015 euró/tárolóedény/nap összegre növekszik. A nyugdíjasok 50%-os kedvezményben részesülnek, így nekik az eddig fizetett 11,99 euró helyett 14,235 euróval kell számolniuk.

Nagy sikert ért el a Királyi Szakközépiskola Tisztaszívűek (Anderkovics László IV. A, Kocsis Szabolcs II. B, Ficzu Ferenc I. B) csapata, amely a szakközépiskolák kategóriájában az első helyen végzett a Legere Irodalmi Versenyen. A Tempora Orientia Polgári Társulás idei, a Bodrogközi Pulyák számára szervezett néptánctáborának programja idén citeraoktatással és kézműves foglalkozásokkal is kiegészült. A kézműves műhelyt Karát Eszter irányította, akitől azt is megtudhatják, milyen céllal hívták életre a műhelyt, s lesz-e folytatása. Hogya György kapta az idei Talamon-díjat, s beszámol a lap arról is, hogy átadták az ötödik alkalommal meghirdetett Tóthpál Gyula Fotópályázat díjait, s a legjobb alkotások díszítik a lap közepén található 2021-es falinaptárt is.