Olyan intézmény szeretnénk lenni, ahol a gyerekek és a szülők is jól érzik magukat.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően Nagycétényben megépült a Nyitrai járás első magyar nyelvű óvodája. A szeptemberi ünnepélyes megnyitó óta eltelt pár hónap tapasztalatairól kérdeztük Éder Máriát, a Manócska Óvoda igazgatónőjét, aki örömmel válaszolt kérdéseinkre.

Hogyan befolyásolja a régió életét az óvoda megnyitása?

Véleményem szerint a régió életét nagy mértékben befolyásolja az óvoda megnyitása, már azzal is, hogy itt van a Nyitrai járás egyetlen magyar óvodája. A közelben lakó magyar érzelműek számára lehetőség nyílt arra, hogy magyar óvodába írassák gyerekeiket, hiszen számukra fontos, hogy gyermekeik magyar nyelven sajátítsák el az alapokat.

Hogyan fogadták a szülők az óvoda megnyitását?

A szülők örömmel fogadták az óvoda megnyitását. Kellő lelkesedéssel ajánlják másoknak is, ennek köszönhetően már bővült a létszám. Eredetileg 13 gyerekkel kezdtünk, menet közben egy fővel gyarapodtunk, december 1-től 16 gyerekkel folytattuk a munkát. Én személy szerint annak örülök a legjobban, hogy van a gyerekek között olyan is, akinek a szülei nem tudnak magyarul. Mivel Nagycéténybe jöttek lakni, ezért azt szeretnék, hogy a gyerekük megtanuljon magyarul. Két szlovák kislány van, aki egy szót sem tudott magyarul, de mára egymás között is szépen kommunikálnak magyar nyelven. Alapvetően az oktatás magyarul folyik, de több mindent elmondunk a gyerekeknek szlovákul is.

Milyen hatással van a járvány az óvoda életére?

Az óvoda életére a járvány szerencsére nincs nagy hatással. Egy kislány szülei kapták el a vírust, ennek okán nem járt óvodába. A gyerekeknél nem kötelező a szájmaszk, de ők játékként tekintenek a viseletére, és örömmel hordják. Beszélünk a vírusról, gyakrabban mosunk kezet, betartjuk az alapvető előírásokat. A szülők csak 10 percet tartózkodhatnak az óvodában, míg átadják a gyerekeket.

Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

A jövőre nézve nagy terveink vannak. Mindenképp a néphagyományok őrzését, nagyszüleink szokásait szeretnénk visszahozni, például a kézművességet már el is kezdtük a gyerkőcökkel. Szeretnénk, hogy a szülők is bekapcsolódjanak az óvoda életébe.

Olyan intézmény szeretnénk lenni, ahol a gyerekek és a szülők is jól érzik magukat.

Nagy előnyünk, hogy rendelkezünk óvodabusszal. Ennek köszönhetően az óvoda által a gyerekek olyan helyre is eljutnak, ahova egyébként nem mennének. A járvány miatt egy méhészeti kiállításon nem tudtunk részt venni, de ha lehetőségünk lesz rá, színházba, bábelőadásra biztosan el fogunk menni. A járvány előtt tökföldön voltunk a gyerekekkel, állatsimogatóba is ellátogattunk. Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, mivel ma már egyre kevesebb gyermek találkozik élő állattal. Az ünnepek közeledtével mézeskalácsot fogunk sütni, mézeskalács házikót, adventi koszorút, vagy csuhébabát fogunk készíteni. Jövőbeni terveink között az is szerepel, hogy gyakorlóóvodaként is működhessünk. Már felvettük a kapcsolatot a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karával, hogy az ott tanuló majdani óvódapedagógusok nálunk végezhessék szakmai gyakorlatukat. Ezzel ösztönöznénk a magyar diákokat, hogy Nyitrán végezzék tanulmányaikat, és nálunk, magyar nyelven teljesíthessék a szakmai gyakorlatot.

Van-e betöltetlen állás jelenleg az óvodában?

Szeptemberben egy pedagógiai asszisztens és egy speciális pedagógusi állás betöltésére nyertünk projektet. A pedagógiai asszisztensi állás már betöltésre került, de a másik állásra csak speciális pedagógiai végzettséggel rendelkező személyt lehetne alkalmazni. Erre továbbra is várjuk a megfelelő végzettségű személyek jelentkezését.

