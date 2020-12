Beszámoltunk róla, hogy a Csemadok Zselízi Alapszervezete egy projekt keretében modern fejlesztőeszközparkkal járult hozzá a zselízi Cimbora Óvoda színvonalának növeléséhez. A beruházás a Bethlen Gábor Alap támogatásából valósult meg, annak a pályázatnak a részeként, melynek projektfelhívása értelmében a Magyarországgal szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységét kívánták támogatni.

A komplex projekt „A többnyelvűség nem hátrány, hanem ajándék” címet viseli. Ennek egyik részeként olyan fejlesztő-, javarészt technikai eszközök kerültek beszerzésre, melyekkel a szakpedagógusok fokozni tudják az oktatás-nevelés színvonalát. A projekt másik részeként készül egy felmérésen alapuló hatástanulmány, melyben szülők óvoda- és iskolaválasztási szokásait szeretnék megvizsgálni. Ezzel kívánják feltárni azokat a szempontokat, amelyekkel még hatékonyabbá lehetne tenni az oktatási intézmények színvonalát.

„Projektünkben a többnyelvűség előnyeire igyekeztünk fókuszálni, hogy a szülők a vegyes családból származó gyermekek számára is bátran válasszák a magyar oktatási intézményeket. Több eset is igazolja ugyanis, hogy sok vegyes házasságból származó gyermeket íratnak szlovák tanintézményekbe, sőt, ez a magyar családokban is előfordul. Bevett gyakorlat továbbá az is, hogy magyar tannyelvű óvodába, majd a továbbiakban szlovák iskolába adják egyes szülők a gyermekeiket. A kutatás során azokra is válaszokat szeretnénk kapni, hogy a vacilláló szülők vajon milyen változtatások és bővülő szolgáltatások hatására íratnák be gyermekeiket a magyar oktatási intézményekbe”

– magyarázza Sárai András, a Csemadok helyi szervezetének az elnöke.

Hozzátette:

„Városunkban az utóbbi években több beruházás is megvalósult, köztük a Cimbora Óvoda épületének felújítása. Ennek hatására a város szívében egy oktatási központ alakult ki, ahol a legkisebbek végre valóban méltó körülmények között kezdhetik meg óvodás éveiket. Ahhoz, hogy több gyermek látogassa a Cimbora Óvodát, és a végzős óvodások pedig a magyar alapiskolát, tisztában kell lennünk a gyermekvállalás előtt álló szülők, és a fiatal családok igényeivel. Továbbra is az tapasztalható, hogy a szülők nagy része mindenféle előítélet alapján választ oktatási intézményt gyermekének. Sok esetben arra alapoznak, hogy a szlovák oktatási intézménybe kerülő diákok magasabb színvonalú oktatásban részesülhetnek és később a munkavállalás során jobban érvényesülhetnek, holott a szakemberek ezt számtalanszor megcáfolták. Ezen a látásmódon szeretnénk változtatni azzal, hogy egy új szolgáltatásokkal rendelkező, új oktatási rendszer kialakítását javasolnánk az intézményeknek”

– mondta el Kotasz Norbert, az óvoda szülői szövetségének elnöke.

A kezdeményezők szeretnék, ha minél többen kitöltenék a rövid kérdőívet, ezzel átfogó képet kapva a szülők és a leendő szülők nézeteiről, elképzeléseiről, meglátásairól.

A kérdőívet Kotasz Norbert, Sokol Zsuzsanna és Csókás Gabriella állították össze. Kitöltése alig pár percet vesz igénybe. Kitölthető papíralapon, vagy akár online formában is IDE kattintva.