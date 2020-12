Meglepetésre hazai pályán szenvedett 3:1-es vereséget a DAC labdarúgócsapata az aranyosmarótiaktól a Fortuna Liga 16. fordulójának vasárnapi mérkőzésén. Négy nappal korábban épp az Aranyosmarót otthonában szenvedték el idei második vereségüket Szered csapatától.

Hazai részről volt némi változás a legutóbbi kezdőhöz képest. Kružliak letöltötte sárga lapos büntetését, így ismét a kezdőben számított rá Bernd Storck, aki első ízben Andzouanának is bizalmat szavazott a mérkőzést megkezdők között.

Sajnos a DAC szurkolótábora ezúttal is csak otthonról, a tévé képernyőjén keresztül követhette, ahogy egymásnak feszül a két csapat. Az első próbálkozás a miénk volt: Divković egy lapos, kapufa mellé helyezett lövéssel kísérletezett, de a kapufa rossz oldalára helyezte a labdát. A ViOn viszont szerencsésebben kezdett, Hrnčár a 7. percben vezetéshez juttatta a vendégeket – 0:1.

Az aranyosmarótiak a 17. percben kétgólosra növelték az előnyüket. Hrnčár 16 méterről megeresztett lövése a jobb kapufáról pont Kyziridis elé pattant, akinek már nem volt nehéz dolga – 0:2.

A DAC játékosainak szerencsére sikerült idejében rendezniük a soraikat, és viszonylag gyorsan szépítettek. A 24. percben Moško szabálytalanul akasztotta el Kalmárt a büntetőterületen belül. A tizenegyest Kalmár végezte el, és a jobb sarokba mért lövéssel egyre csökkentette a SAC hátrányát – 1:2.

A DAC fokozatosan átvette az irányítást, ám a ViOn masszívan védekezett. Ramirez középről kipasszolta a labdát Blackmannek, aki Kalmárt kereste a továbbítással. Csapatkapitányunk három emberen is átküzdötte magát, mielőtt a hosszú sarok felé ívelt volna, de ott már takarítottak a vendégek. A félidő hajrájában pedig teljesen beszorították az aranyosmarótiakat. Előbb Divković lőtt mellé, majd Ramirez közeli próbálkozását védte Chovan. Utána Blackman közeli lövését blokkolták a védők, majd Andzouana előtt adódott egyenlítési lehetőség, de Divković remek passzát nem sikerült gólra váltania.

A folytatásban is ugyanazok a játékosok futottak ki az öltözőből mindkét oldalon. Hrnčár szélről érkező labdáját vágta Jedlička hálójába Ďubek – 1:3. Bernd Storck cserével reagált az ismét kétgólossá nőtt különbségre: Kalmár helyett Nicolaescu állt játékba. Divković lövése fölé szállt, Nicolaescu próbálkozása is meghiúsult.

A vendégek kicsivel több szerencsével akár a negyedik gólt is megszerezhették volna. Szép kontrát vezetett a csereként pályára lépő Kovaľ. Hrnčár előbb Baličot, majd Blackmant is lerázta magáról, beadása azonban már nem volt pontos. A 85. percben ennél is nagyobb helyzet adódott a ViOn előtt. Jedlička egészen az oldalvonalig futott ki a kapujából, hogy megakassza a támadást, de ez nem sikerült neki, így viszont teljesen őrizetlenül maradt a DAC kapuja. Kovaľ viszont csak a kapufát találta el. Így maradt a végeredmény 1:3, sőt a ráadás perceiben Blackman a második sárga lapját is begyűjtötte.

FC DAC 1904 DUNASZERDAHELY – FC VION ARANYOSMARÓT 1:3 (1:2)

Fortuna Liga, 16. forduló, MOL Aréna

Játékvezetők: Gemzický – Poláček, Ádám

Nézőszám: nézők nélkül

Góllövők: 25. Kalmár (11 m), illetve 7. Hrnčár, 17. Kyziridis, 60. Ďubek

Sárga lap: 62., 92. Blackman, illetve 62. Duga, 86. Moško

Piros lap: 92. Blackman

DAC: Jedlička – Blackman, Müller, Kružliak, Davis – Balić (77. Fábry), Schäfer, Kalmár (K) (61. Nicolaescu) – Divković, Ramirez, Andzouana

Aranyosmarót: Chovan – Čögley, Menich, Moško, Chren – Tóth (94. Haspra), Duga – Hrnčár, Kyziridis (73. Kovaľ), Čonka – Ďubek (K) (89. Orávik)

(Felvidék.ma/www.dac1904.sk)