A hétvégén megrendezésre kerülő, illetve már a héten is zajló tesztelés során nem lesz mindenütt elérhető az eddig megszokott kék színű tanúsítvány. A negatív teszteredményt azonban nem csak ezzel lehet igazolni – közölte a napokban az egészségügyi tárca.

A kék tanúsítványok helyett az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról letöltött dokumentum (Potvrdenie o vykonaní testu), illetve annak a mintájára készült igazolások lesznek majd elérhetők a mobil mintavételi pontokon (MOM). Ezen szerepelnie kell a község megnevezése mellett a mobil mintavételi pont helyszínének és kódjának, a szűrésen átesett személy adatainak. A dátummal és bélyegzővel ellátott igazoláson szerepel továbbá egy rövid útmutató a pozitív teszteredményű személyek részére és a velük közös háztartásban élőknek. Mivel ez a formanyomtatvány csak szlovák nyelven érhető el a minisztérium honlapján, ezért néhány önkormányzat már kétnyelvűsítette.

Azoknak az önkormányzatok, akik ezt még nem tették meg, nagy segítség lehet a Pro Civis Polgári Társulás által készített és itt letölthető kétnyelvű igazolás.

„Mivel az őszi igazolás (kék tanúsítvány) helyett az Egészségügyi Minisztérium által készített igazolás lesz használatban, elkészítettük annak kétnyelvű változatát” – mondta a társulás elnöke, Őry Péter. Hangsúlyozta, az őszi országos tesztelés során is igyekeztek minél több tájékoztatásra szolgáló anyagot készíteni, hogy a magyar lakosság az anyanyelvén is elolvashassa a szükséges információkat, hiszen társulásuk hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet a kétnyelvű tájékoztatás fontosságára.

„A hatályos kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében a lakosok egészségét érintő dokumentumokat kötelező kisebbségi nyelven is közzétenni, ha arányuk a településen belül eléri a 20 százalékot. Buzdítunk mindenkit, használja a kétnyelvű nyomtatványt!”

– hívta fel a figyelmet Őry.

A vasárnapig (január 24.) tartó országos tesztelésen – illetve, ahogy most hívják, szűrővizsgálaton – azoknak a személyeknek is részt kell venniük, akik már megkapták a koronavírus-vakcina első adagját. Ezek a személyek is csak negatív koronavírusteszt felmutatását követően mentesülhetnek a kijárási korlátozás alól.



Az igazolás azért is fontos, mert negatív teszt nélkül nem lehet majd menni munkába, postára, bankba, biztosítóba, benzinkútra, újságoshoz, látszerészhez, autó- és kerékpárszervizbe sem. Jó tudni, hogy a 15 és 65 év közöttiek is csak negatív teszttel mehetnek a természetbe. Január 27-től több kivétel érvényesítéséhez is szükség lesz negatív tesztre. Csak olyan antigénalapú vagy PCR-teszt felmutatásával lehet kimozdulni otthonról, amelyet január 18. után végeztek el.

A kijárási tilalmat a kormány február 7-ig hosszabbította meg.