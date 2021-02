A napokban huszonhetedik alkalommal jelent meg Feled község lapja, a Felediek/Jesenčania. A 12-12 oldalas lap a nagyközség elmúlt fél esztendejét összegzi, szól a polgármester terveiről, ahogy a helyi oktatási intézmények is összegeznek. A lap letölthető a falu internetes oldaláról is.

Covid 19, Covid 19 miatt, Covid 19-cel … és így lehetne a 2020-as évet ragozni. A koronavírus alaposan rányomta a bélyegét a település életére is, de azért az élet nem állt le teljesen, s a nyári időszakban, ha pár hónapra is, de normalizálódott.

„A megnehezített feltételek és a meghosszabbított kényszerhelyzet sem állíthatja meg községünk életét, működését. A nehézségek ellenére továbbra is végezzük a kitűzött feladatainkat, céljainkat és a fejlesztési tevékenységeinket. Nem állhatunk meg, és továbbra is biztosítjuk szolgáltatásainkat Önöknek – lakosoknak, hisz az önkormányzatunk, a község élete az életük részét alkotja. Ez a küldetésünk is, mindig az első vonalban lenni, jóban-rosszban” – köszönti bevezetőjében a település lakóit Mihályi Gábor polgármester.

S beszámol az elmúlt hónapokban elért eredményekről, így két tanteremmel bővült az óvoda épülete, megújult a tűzoltószertár, a tornaterem, s elvégezték a Janko Jesenský Alapiskola megrepedezett falainak stabilizációját. Folytatták a szabadtéri sportpálya felújítását, pályázatokat és saját forrásokat is felhasználva. Több utca is aszfaltburkolatot kapott, ahogy sikerült egy új kistraktort is vásárolni. Ezekről a tevékenységekről külön cikkekben, részletesen is beszámol a lap.

„A közös községi hivatal közszolgáltatásainak szabványosítása és a közös centrum kiépítése Feled székhellyel – a Rimaszombati járáson belül“ név alatt egy új projektet is kidolgozott a község, amelynek célja a közös községi hivatal közszolgáltatásainak szabványosítása és központ kiépítése Feled székhellyel. A projekt minimum 28 községet, s ezáltal több mint 16 300 lakost érintene.

Bár a tomboló koronavírus miatt csak pár hónap maradt a 2020-as rendezvényekre, megtartották a lövészverseny nyolcadik évfolyamát, a harmadik sporttábort a környék alapiskoláinak részére, ahogy a Janko Jesenský és a Szombathy Viktor Alapiskola, valamint az óvoda is beszámol a csonka, többnyire virtuális térben zajló tanévéről. A helyi nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok is összegzik a 2020-as évet, s búcsúzik a lap a falu neves szülöttjétől, a tavaly elhunyt Pólos Árpád színművésztől, a kassai Thália Színház tagjától.

(giv/Felvidék.ma)