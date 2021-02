A belügyminisztérium most bejelentett intézkedéseinek fő célja, hogy olyan személyi és információs rendszert hozzanak létre, amely alkalmas lesz a pénzügyekkel kapcsolatos visszaélések felderítésére és kivizsgálására.

Az Európai Unió megújítási alapjából származó pénzekből a korrupció ellenes intézkedésekre is szánnak pénzt, de ugyanakkor korszerűsíteni kívánják a kríziskezelő központokat, eredményesebbé tenni a pénzügyi vizsgálatokat és ellenőrzéseket, valamint korszerűsíteni a rendőrség munkáját. A szlovák belügyminisztérium mindezek elérésére előreláthatólag 200 millió euróban részesül.

„A belügyminisztérium szoros kapcsolatban van a pénzügyminisztériummal, egyeztetik terveiket a korrupció elleni küzdelemben, a lakosság biztonsága és védelme érdekében úgy is, hogy készek ennek eléréséhez az Európai Bizottsággal történő tárgyalásokra is” – jelentette be a belügyminisztérium.

Az intézkedések fő célkitűzése, hogy megfelelően működő személyi és információs rendszerrel még hatékonyabbá tegyék a pénzügyi ellenőrzések és kivizsgálások rendszerét. Még eredményesebbé kívánják tenni a korrupció elleni harcot, illetve a pénzmosások rendszerének kiderítését.

Ehhez ugyancsak hozzájárulnak azok az eszközök és intézkedések, amelyek segítik ezek leleplezését.

Az előkészítésben levő intézkedések a belügyminisztérium szerint hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy csökkenjen a lakosság bizalmatlanságának mértéke a rendőri szervek iránt. Továbbá korszerűsíteni szeretnék a rendőrség felszereltségét is, például digitalizálással, az elemzési lehetőségek javításával. Valamint hathatós segítséget akarnak nyújtani a bűncselekmények áldozatainak is. Elképzeléseik vannak arról is, miként segíthetnék az olyan krízishelyzetek kezelését, mint a jelenlegi vírushelyzet. A jövőben további modernizálással tökéletesítenék szintén a krízishelyzetek kezelésének rendszerét.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)