Az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 2010-től Szlovákiában drágult a legnagyobb mértékben az Európai Unió tagországai közül, közölte Lenka Buchláková, a FinGO.sk gazdasági elemzője.

Míg 2010-ben ezekre az árucikkekre a lakosság családi kiadásai 17 százalékát fordította havonta, jelenleg már az Eurostat adatai szerint több mint 18 százalékát. Hasonlóan rosszul csak Csehország áll ezen a téren, ott 14 százalékról 16 százalékra nőtt az élelmiszerköltségek aránya a családok összkiadásain belül. Viszont a koronavírus tavaly év végén enyhén mérsékelte az árak emelkedését.

„Immár néhány hónapja nagy mértékben befolyásolja a járványhelyzet és az ezzel összefüggő intézkedések az élelmiszerárakat. Tavasszal, az első lockdown idején korlátozták a nemzetközi közlekedést, ami növelte a behozatalból származó élelmiszerek árát.

Tavaly év végén viszont fokozatos árcsökkenés volt tapasztalható, főleg a zöldség, cukor, csokoládé, tojás, tej és hal tekintetében” – közölte Buchláková.

Hangsúlyozta, hogy a fogyasztói árak emelkedése ugyan tavaly év végén enyhén megugrott 1,6%-ra, az utóbbi három évhez képest mégis a legalacsonyabb volt. Az árcsökkenés érezhető volt a zöldség tekintetében, beleértve a burgonyát is (3%-os). Jelenleg a burgonya kilogrammja a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint 0,60 euró körül mozog, a járvány első hulláma alatt viszont már 0,75 euró is volt.

„Pillanatnyilag olcsóbb a cukor, a dzsemek, a méz, a szörpök, a csokoládé és a cukorkafélék. Tavaly év végén csökkent a tej, a sajtok, a tojás, a kenyér és a gabonafélék ára is. De olcsóbb lett az alma is, a különböző fajták kilogrammja megközelítőleg 1,30 euró. Továbbra is érvényes, hogy az élelmiszerek árát főleg a termés befolyásolja, mely az időjárástól függ. Burgonyából és más zöldségfélékből jó termésnek örülhettünk. Az árakat befolyásolják továbbá a munkára fordított költségek, például a éjszakai, hétvégi vagy ünnepek alatt végzett munkáért járó bérpótlék és más költségek is. Általánosan érvényes, hogy gyenge termés esetén megemelkednek az árak” – magyarázta Buchláková.

Hozzátette még, hogy ismét drágult a hús, konkrétan a füstölt áru és a marhahús, valamint a sertéshús is az afrikai sertéspestis következtében, mely világszerte tönkretette a sertésfarmokat és növelte az európai keresletet, miközben a fogyasztók már 2019-től az árak emelkedésével szembesülnek. A csontos sertéskaraj kilogrammonkénti ára folyamatosan 5 euró felett van.

