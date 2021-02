Lassan egy éve lesz, hogy megváltozott az életünk, és benne minden korosztály minden napja. Az élet él és élni akar – Ady gondolatai az új rendszer új módszerei keresésére ösztönöznek mindannyiunkat. Ebben az ifjú korosztályhoz tartozók – köztük a középiskolások – a könnyebben veszik az akadályokat. Bár hogy hol milyen eredménnyel, ez változó.

A párkányi Ady utcai vegyes tanítási nyelvű gimnázium igazgatónőjénél, Mocsi Beátánál érdeklődtem.

Hogy sikerült az előző tanévet, és a jelenlegi félévét túlélni, problémákat megoldani, eredményeket elérni diáknál, tanárnál egyaránt?

Tény és való, hogy ez a második távoktatási időszak váratlanul ért, bár már augusztusban figyelmeztettek, hogy erre készülni. Felmértük, a diákok milyen szinten vannak ellátva számítógépes technikával. Bár tudtuk, nagy baj nem lehet, hiszen a tavaszi időszakban is minden rendben ment. Ez a fajta oktatás a diákok zömének tetszik, bár az iskolába járást már nem nagyon hiányolják. Ha valamelyik diáknak számítógépes gondja volt, például javítani kellett, kölcsönöztünk számára.

Mennyire volt megterhelő ez a tanároknak és a diákoknak?

Pedagógusaink nagyon rugalmasak, hiszen sokat dolgozunk számítógépen és a világhálón. Ennek ellenére megvolt bennünk az aggodalom, vajon hogyan fog ez működni. Három éve mindent digitalizáltunk, van Edupage oldalunk, aminek segítségével tudunk tanítani. A tavaszi távoktatás egészen jól beindult, minden tanulónk csatlakozni tudott az oktatóoldalhoz. Megmondom őszintén, nem volt egyszerű átállni a távoktatásra, hiszen nem voltak kidolgozva olyan feladatok, amelyeket a gyerekek online megoldhattak. A tananyag magyarázatát is folyamatosan alakítani kell. A tananyaggal szépen haladunk, már van gyakorlatunk, minden csaknem úgy folyik, mintha az iskolában lennének. Tudunk házi feladatot adni, felmérőt íratni, feleltetni. Még a testnevelés sem marad el, individuális órákat szerveztünk a tornatanár irányításával. Gond nélkül lezártuk az első félévet. A félévi jegyekről szóló kivonatot, amit a bizonyítvány helyett adunk ki, elektronikusan kapták meg az Edupage-n keresztül. Ebben a második hullámban már nem is az online oktatás miatt aggódtunk, hanem hogy elég gyors lesz-e az internet, elég modernek-e a hozzá számítógépek. Mondhatom, zökkenőmentes az oktatás. Viszont aggódunk azért, hogy a diákok élete áthelyeződött az online térbe, a tudást ugyan átadjunk, de az nem olyan, mintha itt lennének. A közösség építi, formálja a fiatalokat, ez is nagyon hiányzik.

S lehet reális eredményt elérni ily módon, hogy nincs személyi kontaktus tanár és diák között?

Ha minden a legjobban megy, akkor sem lehet pótolni azt, amit egy osztályban a tanár képes átadni a diáknak. Az órarend szerint oktatunk, tanulónak, tanárnak már reggel 8-kor ott kell ülnie a gép előtt. A tanárok decemberig az iskolából oktattak – külön tantermekben, mindenki vitte a saját óráját. Januártól viszont otthonról dolgoznak. Írjuk a hiányzókat is, aki nincs jelen, annak igazolnia kell a távolmaradását, természetesen a szülők elektronikus formában igazolják a hiányzást.

Mennyire befolyásolja ez a helyzet az érettségiző diákok, és felvételikre készülő leendő főiskolások, egyetemisták felkészülését?

A végzősök igyekeznek. Ők tiltakoztak legjobban a távoktatás ellen, készülnek, de maguk is tisztában vannak azzal, hogy az iskolai oktatást nehéz pótolni. Nem véletlen, hogy elmarad ebben a tanévben az extern teszt, csak fogalmazást írnak és szóbelizni fognak. Számukra nem könnyű a felvételire való felkészülés, de okosak, képesek lesznek pótolni a hiányosságokat. Nem rendezhettünk például szalagavatót sem, amit nagyon sajnálnak.

A beiratkozás szempontjából mi a helyzet a következő tanévvel?

Egy magyar és egy szlovák osztályt nyitunk. Nem csupán az oktatás helyeződött át az online térbe. Az eredményeinkről elmondhatom: az angol nyelvi olimpiász járási fordulóján első és második helyezetteink lettek.

Ősszel szerveztünk online tökfaragó versenyt, A kutatók napja programban is részt vettünk. November 27-én mi is bekapcsolódtunk A kutatók éjszakájába. Ez egy Európa-szerte megrendezett eseménysorozat, amely a tudományt és a kutatói életpályát kívánja népszerűsíteni. Diákjaink meghallgathatták iskolánk két régi diákjának előadását. Elsőként Balogh Róbertnek, a Szlovák Tudományos Akadémia mérnökének Az anyagok új generációja az elektronikában című előadását kísérhették figyelemmel. A második előadó Žákovič László egyetemi hallgató volt, aki a második világháború történelméről és az Oroszkai Hadtörténeti Múzeumtól kapott különböző katonai felszerelések felkutatásáról mesélt érdekes dolgokat. A következő tartalmas előadást a diákok a YouTube-n keresztül tekinthették meg, amelyet szintén iskolánk volt diákja, Doc. Ing. Szolcsányi Peter PhD, az STU FCHPT szerves kémia részlegének kutatója tartott, aki a kémia és a szerelem rejtélyeiről mesélt. Végül meghallgathattuk jelenlegi diákjaink beszámolóit is a kutatómunkáikról a Tudományos kezdetek című részben, ahol bemutatták egyéni előadásaikat, amelyeket a tanórák során folyamatosan végzett kísérleteikről állítottak össze. A program összegzéseként a diákok megoszthatták egymással véleményüket, meglátásaikat, és megvitatták a kísérletek eredményeit.

Szerveztünk már ősszel is nyitott napot, majd december 14-én online formában. Decemberben hirdettünk egyéni iskolalátogatást is az aktuális járványügyi rendeletek betartásával, ahol az érdeklődők az iskola, a tantermek megismerésén kívül találkozhattak az oktatókkal is.

Február 1-jén rendhagyó magyar irodalom tanórát tartottunk a diákoknak a félévi szünet helyett. Mivel már negyedik hónapja vannak a négy fal közé zárva, s egyre szürkébbé válnak hétköznapjaik, a Wekker Műhely drámapedagógusainak jóvoltából osztályonként egy-egy óra erejéig vehettek részt egy izgalmas irodalomórán. Egy tizenéveseknek szóló novella élményszerű feldolgozása volt a foglalkozás témája, ahol rövid részletek felolvasása után a drámapedagógusok kérdésekkel vonták be a gyerekeket a novella elemzésébe. A diákok kérésére rövid időn belül folytatjuk ezt a foglalkozást, amelynek témája József Attila lesz.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)