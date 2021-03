A középkori nagy járványok idején, pestis vagy kolera okozta tömegkatasztrófák során a kolostorok, templomok, előbb a katolikusok, majd a maguk idejében a protestáns templomok is sok helyen változtak át időlegesen kórházzá, járványkórházzá, elkülönítő hellyé. Ez a középkori szokás aztán a századok alatt mintha veszített volna hatékonyságából és szükségességéből is, hiszen a hatalmas, többéves fekete halál aratása is enyhült. Legutóbb a 2. világháború idején váltak a templomok hadikórházzá.

Most azonban, a pandémia és az újabb vírusmutánsok megjelenése idején felelevenedett az egyházaknak ez a komoly szociális, mentális, járványügyi, fizikai értelemben is életmentő funkciója. Hála Istennek, még csak kevés helyen került sor – főként Latin-Amerikában és Afrikában – az elmúlt hónapok alatt olyan helyzetre, hogy a templomokat koporsó elhelyező nagy temetői kápolnává kellett változtatni. Sokkal tapintatosabb az a templomos funkcióváltás, amire Angliában került sor az elmúlt hetekben. Például a világhírű Westminster Abbey-ben, de más anglikán és katolikus templomban is. Oltópontok – templomokban.

A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) új Covid-19 oltópontot nyitott a Westminster Abbey-ben.

A Chelsea és a Westminster Kórház által működtetett helyeken, a háziorvosi hálózat megbízásából hetente akár kétezer életmentő oltást is biztosítanak, a világhírű Költők sarkán, ahol több mint 100 költőt és írót temettek el a századok során.

A háziorvosok a legújabb prioritási csoportba – idősek, betegek – tartozókat irányíthatják az “Abbey templomos klinikára”, amely a hét két napján van nyitva.

Dr. David Hoyle tiszteletes úr, westminsteri vezető lelkész: „Néhány nappal ezelőtt megkaptam a saját oltásomat. Ez új biztonságérzettel töltött el az elkövetkező hónapokra. Tele vagyok csodálattal az elkötelezett emberek iránt, akik mindezt lehetővé teszik. Nagyon örülök, hogy az apátság, amely egykor szentély volt, ma az emberek nagyobb biztonságának a megvalósításához tud hozzájárulni.”

Pippa Nightingale, az északnyugat-londoni vakcinázási/oltási program vezetője: „Nagyon örülünk, hogy új oltási klinikát, pontot nyitottunk Westminsterben. Hálás köszönet illeti az ikonikus Westminster-apátság lelkész csapatát, hogy lehetővé tették számunkra az épület használatát, és önkénteseinknek a működését támogatják. Keményen dolgozunk azon, hogy ösztönözzük a lakosságot, jöjjenek majd oltás után is a templomba, amikor eljön a korlátozás nélküli mozgás és találkozás ideje.”

Templomok oltóklinikák/oltópontok

Az apátsági klinika csak azok számára áll nyitva, akiknek van oltási időpontjuk. A meghívólevelek elmagyarázzák, hogy az emberek hogyan foglalhatnak időpontot. A következő hetekben további oltási központokat nyitnak Észak-Nyugat-Londonban, hogy növeljék a naponta oltható emberek számát.

A Westminster-apátság nem az első templom, amelyet vakcinaklinikaként, oltópontként nyitottak meg az Egyesült Királyságban a tömeges oltás beindításakor.

A Worcesteri székesegyház Covid tesztközpontként működik a hónap eleje óta, a Lichfield és a Salisbury katedrálisokat egyaránt oltóklinikának használják. A Blackburn székesegyház alkápolnáját az ország egyik tömeges oltási központjává alakították át. A Rochester altemploma pedig a tünetmentes betegek tesztelésének ad otthont tavaly december óta.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)