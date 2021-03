Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Gyimesi György parlamenti képviselő (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek ) és Berényi József, az MKP, illetve Nagyszombat megye alelnöke ma Pozsonyban sajtótájékoztatón reagáltak azokra a felvidéki magyarokkal szembeni kijelentésekre, amelyek a napokban a szlovák külügyminisztériumból érkeztek.

Forró Krisztián sajnálattal állapította meg, hogy akkor, amikor a kormánynak életeket kellene mentenie, megint egymással vannak elfoglalva. Örömmel vette, hogy ebben a feszült helyzetben felvidéki magyarok felelősségteljesnek mutatkoztak, Martin Klus államtitkár azonban nem így tett.

„Elfogadhatatlan, és felháborító, hogy a kormány külügyi államtitkára biztonsági kockázatnak nevezi a Szlovákiában élő magyarokat. Felhívjuk az államtitkár úr figyelmét, hogy ő a Szlovák Köztársaság államtitkára, ami azt jelenti, hogy a Szlovákiában élő magyaroké is. Elfogadhatatlan, hogy a mintegy 10%-nyi közösségünkről ilyen hangnemben beszéljen. Ezért a leghatározottabban felszólítjuk, vonja vissza ezt a kijelentését!”

– mondta az MKP elnöke, aki ismét megköszönte Magyarország segítségét, amely során 27 lélegeztetőgépet küldtek ajándékul Szlovákiának, hogy életeket mentsenek, ezen túl segítőkezet nyújtottak az oltóanyagok beszerzésében is.

Az MKP közbenjárásának köszönhetően februárban tíz lélegeztetőgép érkezett a galántai Covid-kórházba. Berényi József további hatot kérvényezett a dunaszerdahelyi kórház számára. Az MKP elnöke kérésére tizenegy lélegeztetőgép érkezik több olyan település kórházába, ahol magyarok is élnek: Komáromba, Lévára, Losoncra, Nagymihályba, Rozsnyóra, Rimaszombatba, Érsekújvárba, Nagykürtösre, Királyhelmecre, Tőketerebesbe és Nagyrőcére.

Gyimesi György a szlovák parlamentben egyetlen képviselőként vállalja fel a magyar nemzeti közösség védelmét. Úgy látja, hogy Ivan Korčok külügyminiszter a magyar kártya előhúzásával Igor Matovič miniszterelnöknek és a mögötte álló Egyszerű Emberek és Független Személyiségeknek akart ártani.

Parlamenti képviselőként is támogatja, hogy a Szlovákiában élő magyarok is élhessenek a kettős állampolgárság lehetőségével. Ebben a munkában az MKP-ra partnerként tekint. Ugyancsak elfogadhatatlannak minősítette a külügyi államtitkár magyarokat sértő kijelentéseit.

Berényi József rossz lépésnek tartja, hogy a kormány éppen az állampolgársági kérdéssel kezdi a nemzeti kisebbségeket is érintő jogalkotási folyamatot, méghozzá úgy, hogy az nem felel meg a felvidéki magyaroknak. Elmondta, ha a parlament a jelenlegi állapotában fogadja el a törvényt, Zuzana Čaputová köztársasági elnökhöz fordulnak, hogy ne írja alá azt, és nyitottak további lehetőségek is, köztük az alkotmánybírósági kereset is. Rámutatott, hogy a külügyminisztériumi magyarellenes reagálások megalapozatlanok voltak, hiszen Szijjártó Péter külügyminiszter komáromi látogatása egy olyan standard lépés, ami semmilyen konfliktusra nem adott okot Szlovákia számára, ezt a külügyminiszternek saját maga is tudtára adta.

(O.N./Felvidék.ma)