Nem egész kétezer hallgatója van a Selye János Egyetemnek, ebből közel négyszáz hallgató készül a szorgalmi időszakban tanulmányai befejezésére. Mindezt mostoha feltételek mellett, ugyanis az Egyetemi Könyvtár nem működik, holott az ország többi egyetemi könyvtára, sőt, néhol még a városi könyvtárak is üzemelnek. A legtöbb helyen előzetes rendelés alapján kölcsönöznek, illetve zavartalanul működik a könyvtárközi kölcsönzés.

A Selye János Egyetem könyvtára annak ellenére tart zárva, hogy a Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján már január 27-én kinyithattak a könyvtárak a járványellenes óvintézkedések betartása mellett.

Február nyolcadikán Natália Milanová kulturális miniszter Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy a könyvtárak – korlátozott üzemmódban ugyan –, de a Covid-automata elindítása után is nyitva lehetnek. „Szeretnénk, ha a diákok a tanulmányaik érdekében továbbra is élhetnének a könyvtárak szolgáltatásaival. A művelődést mindenki számára elérhetővé kell tenni, tekintet nélkül a pénztárca nagyságára” – fogalmazott.

Az egyetemi könyvtárak (az egyetemek, illetve a főiskolák gondozásában működő könyvtárak) a könyvtári rendszer kulcsfontosságú intézményei, elsősorban azért, mert az egyik legjelentősebb könyvtárhasználói réteget szolgálják: az egyetemi, főiskolai hallgatókat és oktatókat, kutatókat és a pedagógus társadalmat. Az európai művelődés és tudomány legszilárdabb intézményeihez, az egyetemekhez kötődnek. Mondhatni az egyetemek zászlóshajóiꓼ olyan márkanév egy egyetem portfóliójában, amelyet a leginkább azonosítanak az intézmény egészével.

A Selyés hallgatók kreatívan oldják meg az egyetemi könyvtár zárása miatt kialakult nehézségeket. Számos hallgatónak nem okoz gondot, mivel meg tudja vásárolni, vagy egyenesen más egyetemről házhoz szállíttatni a szükséges szakirodalmat. Beszéltünk olyan hallgatóval, aki kifejezetten örült a könyvtár zárva tartásának, mivel a még decemberben kölcsönzött könyveket nem kellett visszavinnie, így már három hónapja készülni tud belőlük a diplomamunkájához.

Aki nem volt ilyen szemfüles vagy szerencsés, az beiratkozott a városi könyvtárba. Fabó Mária, a komáromi Szinnyei József Könyvtár igazgatója kifejezetten örül az egyre több egyetemistának, akik igénybe veszik a könyvtár szolgáltatásait. Többek között könyvtárközi kölcsönzés is működik, sőt virágzik – fogalmazott. Örömmel számolt be portálunknak a megnövekedett forgalomról, amelyet „a munkatársak alig győznek.” Nyitva tartásukkal kapcsolatban elmondta, az elmúlt hónapokban folyamatosan egyeztettek a Regionális Közegészségügyi Hivatallal, szigorú szabályok mellett, de működik a könyvtár minden részlege, annak ellenére is, hogy jelenleg a főépület felújítása miatt a városban több helyen, szétszórva üzemelnek az egyes részlegek.

Szerettük volna megtudni az egyetem könyvtárának igazgatójától, miért tartanak zárva, tudván, hogy a nyitva tartást nem korlátozzák a járványügyi rendeletek. Megkérdeztük, tervezik-e az újranyitást és amennyiben nem, mit javasolnak a hallgatóiknak, hogyan készüljenek a szorgalmi időszakban könyvtár nélkül. Valacha Andrea igazgató kérdéseinkre elfoglaltságaira hivatkozva nem tudott válaszolni, így végül Petheő Attila, az egyetem PR és kommunikációs szakembere válaszolt kérdéseinkre. Ebből kiderült, hogy az egyetem könyvtára, hasonlóan az egyetem többi épületéhez, szükségállapotban üzemel rektori rendelet alapján egészen április 28-ig. Hozzátette, az egyetem nem közkönyvtár.

Természetesen ezzel mi is tisztában vagyunk, és épp azért érdeklődünk, mert ahogy korábban említettük, a szlovák egyetemek könyvtárai Kassától Besztercebányán keresztül, Nyitrán át Pozsonyig működnek és elérhetőek szolgáltatásaik a hallgatóik számára.

„Oktatóinknak hála, egyetemünk hallgatói online fellelhető segédanyagokat is kapnak az oktatóktól” – írta válaszában Petheő. Az általunk megkérdezett hallgatók megerősítették, hogy az egyetem oktatói alkalmazkodtak a könyvtár zárva tartásához. Akad olyan oktató is, aki a kötelező irodalmat PDF formátumban eljuttatta hallgatóinak.

„Ezen felül hallgatóink rendelkezésére áll az EISZ Nemzeti Programon keresztül a MeRSZ és a Szotar.net az Akadémiai Kiadó jóvoltából, amelyek távoli elérést biztosítanak elektronikus adatbázisaikhoz. A Selye János Egyetem 198 darab egyedi hozzáférést biztosított a hallgatóknak a mersz.hu-hoz, 50 kódot a szotar.net-hez, így otthonról is elérhetővé válik ez a két adatbázis, ahol több ezer elektronikus könyvet találnak. Az adatbázis tanulmányaikhoz, valamint a záródolgozatok írásához is jelentős segítséget nyújthat. Erről az elmúlt héten tájékoztattuk a hallgatóinkat, akik élnek is a lehetőséggel, mint a számok mutatják” – közölte arra a kérdésünkre, milyen más lehetőséget ajánlanak hallgatóiknak, amennyiben továbbra is zárva tartanak.

Megnéztük: az Akadémia Kiadó online okos könyvtára, a MeRsz Online szakkönyveket ajánl felkészüléshez, szakdolgozathoz. „Több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában” – olvasható a honlapjukon. Tehát szó nincs több ezer e-könyv eléréséről.

A 198 egyedi hozzáférés is kevésnek tűnhet, nem csoda, hogy a „számok is azt mutatják”, hogy nagy az érdeklődés, hiszen ennek akár kétszerese is lehet azon hallgatók száma, akik ebben a tanévben zárják egyetemi tanulmányaikat. Ehhez kapcsolódóan megkerestünk néhány hallgatót, élnek-e a felkínált egyedi hozzáférés lehetőségével. Egy negyedéves hallgató elmondta, a belső levelezésben 100 egyedi hozzáférésről kaptak tájékoztatást, és ő épp ezért, nem kívánt élni a lehetőséggel, mondván, nem veszi el a helyet azoktól, akiknek nagyobb szükségük van rá.

A másik nagyvonalú, a szotar.nethez való, 50 egyedi hozzáférést biztosító lehetőség szintén az Akadémia Kiadó által működtetett kétnyelvű szótárakat tartalmazó weboldal, amelyen 38 szótárból 12 nyelven, 2 millió szócikk érhető el – egyes szótárak akár ingyen is.

Ezen felül az egyetemi könyvtár még a hallgatók figyelmébe ajánlja a diplomamunkák országos központi regiszterét, a www.crzp.sk oldalt, amelyen elektronikusan elérhető az összes, utóbbi 10 évben írt záródolgozat, amiről szintén tájékoztatták a hallgatóikat – gondolván, a hallgatók többségét ez is segíti a szorgalmi időszakban. Megjegyezzük, a világ bármely pontjáról, bárki számára elérhető szolgáltatás több mint 10 éve működik.

Petheő hozzátette: „magunk annak örülnénk leginkább, ha a megszokott rendben működhetne a könyvtár és az egyetemünk egyaránt”. Válaszában leírta, az Egyetemi Könyvtárnak 2020-ban 1834 regisztrált felhasználója volt. Emellett jó hír, hogy 2020-ban pályázati támogatásoknak köszönhetően 5500 euró értékben bővült a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtára.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)