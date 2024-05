Juhász Gábor Tudom én már című kis mesekötetét régi barátom, Goldschmied József művelődésszervező ajánlotta figyelmembe, s rögvest megtetszett. A Juhász zenekar részvétele különösen vonzóvá tette számomra a könyvet, hiszen anyaintézményem, a Hagyományok Háza fontos, állandó partnere, egyik alapítója, Juhász Gyula pedig kollégám.

Szécsi Viktória óvoda- és táncpedagógus ajánlásban ez áll: „A dalos mesekönyv már megnevezésében is elárulja, hogy nem szokványos mesekönyvről van szó. Ez a könyv több szinten is fejlesztő hatással van kicsikre és nagyokra is egyaránt. Amellett, hogy a történet érdekes és figyelemfelkeltő, pedagógiai szempontból is igen komplex.”

A jól felépített írás egy juhászlegény kalandjait meséli el. A juhász szakma a népmesékben igazán népszerű, ne feledjük János vitéz történetét, a Csillagszemű juhász megpróbáltatásait, vagy Mátyás király igazmondó juhászát.

A mi birkapásztorunk sztorija a „Cherchez la femme!” (Keresd az asszonyt!) ősi mondáshoz kötődik, hiszen hősünk ugyancsak kedvelné a szebbik nemet, de csak rátarti teremtések kerülnek útjába: mindegyikük kikosarazza. Úgy érzi – ha nősülni akar–, szakmát kell váltania, így lesz belőle szabó, majd beáll huszárnak, ezt követően suszternek tanul, boltosként helyezkedik el, a végén pedig tiszai halászként „fogja ki” végre a feleségét.

A szocializmusban az ilyen munkaerőt a „vándormadár” jelzővel illették, manapság változott a munkaerő-mobilitás megítélése, és a juhász gyakori profilváltása akár „trendinek” is mondható. A sok hivatás bemutatásának a célja pedig az, hogy ismert énekekkel illusztrálja a juhászlegény útját. A dalfüzérben fellapozhatjuk „A juhásznak jól van dolga”, a „Három szabó legények”, vagy az „Állj be pajtás katonának” című népdalokat, s mikor már a Juhász zenekarra céloznak, akkor annak törzshelye, a „Horgosi csárda” kerül a figyelem középpontjába.

E dalokat meg is lehet hallgatni, ha rákattintunk a QR-kódra: a zenekar hasonló címre hallgató lemezében gyönyörködhet a nyájas olvasó.

A szöveg és a zene mellett a könyvecskét a délvidéki karikaturista, Szalai Attila rajzai teszik még kívánatosabbá. Mindegyik skicce kis műremek, s hűen simul a tartalomhoz.

A kötet a szabadkai Hét Nap Lapkiadó Kft. gondozásában jelent meg, aminek hetilapjában a Zene füleimnek sorozat is évek óta olvasható. Egyébként a kiadványt a budapesti Írók Boltja is forgalmazza: talán nem véletlenül, hiszen annak a helyiségében rendezték fél évszázada az első táncházat, ami a Juhász zenekar sorsát is megpecsételte.

(Dr. Csermák Zoltán/Felvidék.ma)