Szlovákia és Magyarország is e hónap elején emlékezett meg uniós csatlakozásának 20. évfordulójáról. Ezzel kapcsolatban számtalan méltatás, vélemény elhangzott, tény azonban, hogy az uniós tagság a nagy várakozásokkal ellentétben mostanra keserű kiábrándulást is okoz, ez a vezetés rég elrugaszkodott az alapító atyák eredeti elképzeléseitől és olyan képtelen döntéseket hoz, melyekről még a politikai szempontból képzetlen, ám józan gondolkodású ember is első pillantásra láthatja, hogy azok nem a kontinens javát, hanem a romlását szolgálják.

Mindezekről már sok szó esett ezen a portálon, most inkább azt nézzük meg, kik is hozzák, és a jövőben esetleg kik hozhatják ezeket a döntéseket. Az uniót pillanatnyilag a baloldali liberális eszmék uralják, de használhatnánk a terrorizálják kifejezést is. Soraikat átszövi az egyelőre jobbára büntetlenül maradt korrupció, az eltussolt botrányok. S hogy a hamarosan esedékes választásokra milyen utánpótlást kínál ez a társaság, arra

elrettentő példa Ilaria Salis, akit az európai baloldal Brüsszelbe menekítve, EP-képviselőként akar megmenteni a felelősségre vonástól.

A hölgyemény nem más, mint az az olasz terroristanő, akit Magyarországon tartanak fogva, mivel a vád szerint Budapesten embervadászatot folytatva részt vett ártatlan emberek brutális megverésében. Salis a Hammerbande nevű, Lipcsében, Berlinben és Jénában székelő szélsőbaloldali antifa terrorszervezet tagja, akik azzal múlatják az idejüket, hogy találomra kiválasztott embereket véresre vernek azzal az ürüggyel, hogy azok nácik. A nőt most „elvtársai” a zöld-baloldali koalíció színeiben indítják az EP-választáson, északnyugat-olaszországi körzetekben, valamint Szicília és Szardínia szigetén lesz listavezető, hogy Brüsszelben a baloldali EP-képviselők díszes táborát erősítve kivonhassa magát a felelősségre vonás alól.

Az ezt célzó kampányszöveg sem akármi, van abban minden, ami a vérnyomás normálist jóval meghaladó szintre emelésére alkalmas. Nézzünk egy részletet: „Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Ilariát kiszabadítsuk a fogságból, és biztosítsuk számára a tisztességes eljárást, ezzel helyreállítva a jogállamiságot az egész Európai Unióban. Hozzuk vissza Ilariát Európába!” A sajtótájékoztatón az apja azt nyilatkozta, hogy Ilaria azért jelölteti magát, hogy „senkivel ne történhessen meg többé Európában, ami vele történt”.

Szerinte ugyanis Salist a magyar hatóságok önkényesen tartóztatták le, és azóta is mostoha, embertelen körülmények között tartják fogva. Bár érthető az elfogultság, hiszen egy szülő mindig talál felmentést a gyermeke számára, de

ehhez azért az ártatlanul agyba-főbe vert emberek szerettei is tudnának néhány keresetlen szót fűzni.

Nos, mindennek nyomán számtalan kérdés merül fel az emberben. Az egyik, hogy hogyan lehet ilyen előzményekkel EP-képviselőjelölt valaki, továbbá, hogy ha netán mindennek tetejébe meg is választják, vajon mit fog képviselni elvtársaival együtt az EP-ben. Feltehetően valami olyasmit, hogy minimum véresre kell verni azt, aki netán más véleményt képvisel, mint ők. Az EP széksoraiban úgyis ez az elv érvényesül, igaz a véresre verés helyett egyelőre még „csak“ az ellehetetlenítés szerepel. További kérdés, hogy milyen hitele van annak a döntéshozatali szervnek, ahová az ilyeneket jelölni lehet.

Bár az EP prominenseinek sok korrupciós botránya ismeretében ez már nem is kérdés, inkább szomorú megállapítás.

Szerencsére nemcsak az olasz „zöldbaloldal”, hanem mi mindannyian szavazhatunk az EP-választáson és küldhetünk képviseletet, olyanokat, akiket arra valóban érdemesnek tartunk. Fontoljuk meg jól, hogy kiket választunk, mert Európa, a nemzetállamok sorsa, békéje, jövője, biztonsága a tét!

(NZS/Felvidék.ma)