A Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók megalakulásról is nyilatkozott mai online sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormányzati munkáról szóló tájékoztató után az újságírói kérdések megválaszolása következett. Az azonnali.hu portál arra volt kíváncsi, hogy: „A szlovákiai magyar pártok Szövetség néven új pártban egyesültek, ennek tagja a Most-Híd vegyes párt is, amelyet korábban Orbán Viktor köröm alatti tüskéhez hasonlított és nem tekintette partnernek a felvidéki magyarság érdekének képviseletében. Mit szól a kormány az új párt létrejöttéhez, stratégiai partnernek fogja tartani a Szövetséget a Most-Híd jelenléte ellenére is ugyanúgy, ahogy eddig a Magyar Közösség Pártját?”

Gulyás Gergely rámutatott, hogy

a vegyes pártként létrejött „Híd azért volt köröm alatti tüske, mert elárulta azt a határon túli magyar érdekképviseleti elvet, amelyet a rendszerváltozást követően minden elszakított nemzetrész igyekezett fenntartani, sőt, fenn is tartott, hogy nemzeti alapon szerveződnek a pártok”.

Gulyás Gergely hozzátette, hogy a Híd létrejötte megosztotta a magyar szavazatokat, és ennek mára az lett a következménye, hogy sem a vegyes, sem a magyar párt nem jutott be a szlovák törvényhozásba.

Szlovákiában történelmi tévedést igyekeznek most helyrehozni.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy ami most Szlovákiában történik, az korábban már bevált, hiszen az MKP is az Együttélésből és további pártokból jött létre. „Annak idején ez eredményes formáció volt, ne felejtsük el, hogy volt, amikor 11 százalékot is kaptak” – mondta.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, örülnek annak, hogy – úgy tűnik – újra megvalósul a magyar egység Szlovákiában, az új párt valóban a magyar pártok által létrejött összefogás eredménye.

„Jó szívvel tud partnerként tekinteni a magyar kormány arra a felvidéki pártra, amely nemzeti alapon jön létre”

– fogalmazott Gulyás Gergely.