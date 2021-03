A most zajló népszámlálás fontosságára figyelmeztet a Kassai Figyelő idei harmadik száma. De elolvashatják a kassai magyar főkonzul ünnepi gondolatait, interjút olvashatnak Petrikán Péterrel, Nagykapos polgármesterével, megismerkedhetnek a szepsi Városi Könyvtár tevékenységével és a kassai Európa Szálló történetével is.

A lassan már egy éve tartó COVID-19 járvány miatt az elmúlt hónapokban sem tartották meg a régió hagyományos kulturális és társadalmi rendezvényeit, de az élet azért nem állt le teljesen. Több akció is a virtuális térbe költözött, de elkészült a multifunkcionális sportcsarnok Királyhelmecen és a borsi Rákóczi-kastély felújítása is. Kérdés, hogy mikor veheti majd birtokba a nagyközönség. Mihályi Molnár László vezércikkében a most zajló népszámlálásra hívja fel az olvasók figyelmét, Márai Sándorral üzenve: „ha akarnám, se lehetnék más, mint magyar, keresztény, polgár és európai.” Elolvashatják Tompa Mihály A gólyához c. versét is.

Közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából olvashatják el a kassai magyar főkonzul, Hetey Ágota köszöntőjét. „Legyünk büszkék tetteikre és legyünk méltók örökségükre! Cselekedjünk úgy, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló! Cselekedjünk úgy, hogy megmaradjunk!” – üzeni a főkonzul, aki kitér a most zajló népszámlálásra is. „Ugyanúgy, ahogy az 1848-as események a modern, polgári Magyarország alapjait teremtették meg, az idei népszámlálás eredménye is bizonyíthatja azt, hogy továbbra is komoly tényezők vagyunk Szlovákiában.” „A világjárvány idején sem állt meg a fejlődés” – ezt már Nagykapos polgármestere, Petrikán Péter állítja, akivel Mátyás Hudák Katalin készített részletes interjút. A tavalyi év folyamán felújításra került a két óvoda és a kultúrház, a helyi gimnázium közelébe tervezett körforgalom kiépítését viszont az idénre kellett halasztaniuk, s az idén készül el a sokak által nagyon várt jégcsarnok is.

Bemutatják a lap márciusi számában a szepsi Városi Könyvtárat is, amelynek két lelkes könyvtárosa, Balázs Judit és Zsarnai Darina büszkén nyilatkozza, hogy a pandémia idején sem csökkent az olvasási kedv. Korotnoky Lajos sorozata ezúttal a kassai Európa Szálló épületének történetével ismerteti meg az olvasót. „Akaratunk ellenére…” – ez a címe annak a dokumentumgyűjteménynek, amely a Fórum Kisebbségkutató intézet gondozásában jelent meg (szerkesztette: Simon Attila és Popély Árpád), s amely a csehszlovákiai magyarság történetéről és a magyar kisebbség jogviszonyairól nyújt átfogó képet, Csehszlovákia megalakulásától egészen az ország 1992-es megszűnéséig.

Gazdag József cikkének első részében ez alapján vázolja fel, hogyan alakult az itt élő magyarok élete 1918 és 1945 között. Badin Ádám és Mihályi Molnár László a februárban elhunyt Huszár Lászlótól búcsúzik, s megtudhatják azt is, hogy a Thália Színház is virtuális térbe helyezte át két előadását, a Parasztoperát március 11-én és 14-én, míg a Noszty fiú esete Tóth Marival c. előadásukat március 18-án és 21-én nézhetik meg. Jegyeket a www.thaliaszinhaz.sk oldalon keresztül lehet vásárolni.

A koronavírus miatt a Kassai Figyelő megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein (Hernád Kiadó Kft., Komenský u. 24., 040 01 Kassa, kassaifigyelo@gmail.com, tel.: 0948/753 013.)

giv