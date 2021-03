Kedden a kormány első évét értékelte Richard Raši. A parlamenten kívüli Hlas-SD párt képviselője úgy nyilatkozott, hogy Marek Krajčít úgy fogjuk emlegetni, mint aki kudarcot vallott a COVID-19 elleni harcban.

“Marek Krajčí már egy éve tölti be tisztségét, de soha nem lett volna szabad a miniszteri székbe engedni, és még az is lehet, hogy a közeli napokban be is fejezi működését” – jegyezte meg.

A miniszterrel kapcsolatos egyik legfőbb problémának az ellenzéki politikus azt látja, hogy a múlt nyarat elvesztegette. Míg a pandémia első hulláma váratlanul ért bennünket, a második hullámra már mindenhonnan jöttek a figyelmeztetések. Szerinte Krajčí ezeket figyelmen kívül hagyta. A tudósok ajánlották azt is, hogy nagyobb segítséget kellene nyújtani a szakrendelőknek, de ez is elmaradt.

Kifejtette továbbá, hogy a tárcavezető nem biztosított elegendő gyógyszert sem, amelyet a COVID-19 vírus ellen alkalmazhattak volna. A körzeti orvosok nem kaptak elég anyagi támogatást sem a működésükhöz. Felrótta az országos tesztelést is a miniszternek, szerinte ez csak melegágya volt a vírus terjedésének. Hangsúlyozta, hogy az antigéntesztek kifejezetten a fertőzésgyanús páciensek kiszűrésére valók, ezért volt, hogy a tesztelés során kevés pozitív esetet azonosítottak. Mivel a kormány kényszerítette a lakosságot a tesztelésre, nagyobb volt az emberek mozgása, amely a vírus terjedéséhez vezetett. Megjegyezte, hogy a tesztelés nem gyógymód, hanem a diagnosztizálás módszere.

Elmondása értelmében a tárcavezető kudarcot vallott az intézkedések bevezetésében is, orvosként képtelen volt meggyőzni a kormányt a szigorítások szükségességéről. Legújabb csődje pedig az oltások körül kialakult káosz és rendszertelenség. Rámutatott, hogy a többi ország is oltja a lakosságot, és győzik azt. Elmondta, hogy nem lehet versenyt rendezni arról, hogy ki lesz ügyesebb a számítógépnél, a bejelentkezésnél. Felrótta a miniszternek a gyógyszerek áremelését bizonyos páciensek számára, a kórházi vizsgálatok elmaradását, a kórház-igazgatók leváltását, az Általános Egészségbiztosító anyagi támogatását és a kórházak eladósodását.

Az egészségügyi minisztérium Richard Raši állításaira reagálva kifejtette, hogy a tárcavezető hivatalba lépése óta munkatársaival együtt mindent megtesz azért, hogy védje a lakosság egészségét, és kivezesse az országot a világjárványból.

Zuzana Eliášová, a minisztérium szóvivője tájékoztatójában arról számolt be, hogy a jelenlegi súlyos járványügyi helyzetben nem lenne helyes személyi cseréket végrehajtani, inkább összpontosítani kell a fontos feladatokra, a lakosság oltására, a kórházak nehéz helyzetére, támogatni a rendkívül kimerült egészségügyi személyzetet, akik munkáját a tárca kiemelten elismeri és értékeli.

A minisztérium továbbá kiegészítette azzal, hogy szívesen vesznek minden segítséget a járvány elleni küzdelemben, hogy közösen győzzük le a vírust és megvédjük mindenki életét, akit a COVID-19 vírus sújt Szlovákiában.

