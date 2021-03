2020 jelentős változásokat hozott, amelyek komoly kihívások elé állítanak mindenkit. Hogyan lehet design workshopot tartani fiataloknak, amikor biztonságosabb otthon maradni? A Hello Wood Junior olyan hangszerkészítő workshop videókat készített, amelyek a zene erejével ívelik át a távolságokat, hozzák össze a közösséget és szólítják meg az otthoni bezártságban unatkozó gyerekeket és tizenéveseket.

A Hello Wood Junior több éve tart design workshopokat határon túli fiataloknak a Nemzetpolitikai Államtitkársággal és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

A gyermekprogramot a Hello Wood indította el, egy többszörösen díjnyertes, nemzetközi hírű társadalmi vállalkozás, amely „design and bulid” stúdióként épületeket, nagyméretű közösségi installációkat tervez és kivitelez, miközben kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra és edukációs projektek megvalósítására, hiszen a jövő kulcsát az oktatásban látja.

Ezekben a rendkívüli időkben az online térben folytatódnak a kreatív foglalkozások, hogy mindenki biztonságosan csatlakozhasson a közös alkotás élményéhez a világ bármely tájáról.

A workshopokon résztvevők a zene világában merülhetnek el, amelynek közösségteremtő, határokat átívelő ereje talán ma fontosabb, mint valaha.

A zenei tematikájú online foglalkozásokon a Lóci játszik zenekar egy-egy tagja is feltűnik, hogy a workshop-vezetőkkel együtt barkácsoljanak hangszereket. Mi több, a Hello Wood Junior közösség számára egy egyedi Lóci játszik dalt írt a zenekar, amelyben megszólaltatják a workshopon alkotott zeneszerszámokat is. A dalhoz ráadásul egy olyan klip készül, amelyben bárki szerepelhet, aki saját videóval jelentkezik a Hello Wood Junior pályázatára.

Az online zenés workhopokon csörgő, shaker, ukulele és cajón készíthető el, emellett lehetőség nyílik a dalhoz koreografált játékos táncmozdulatok elsajátítására is.

Az elsősorban kis- és középiskolások számára összeállított workshopoknak akár a kisebbek is nekivághatnak szülői segítséggel, így remek családi programmá válhat a közös barkácsolás.

Március 2-től hetente kétszer kerülnek fel az új videóepizódok a hatartalanul.net oldalára, és bármikor visszanézhetők lesznek. A különböző nehézségi fokú online workshopokat egy-egy infócsomag egészíti ki, amely tartalmazza a workshopok anyag- és eszközigényét, illetve a hangszerek illusztrációját, szabásmintáját is, így mindenki felkészülten kezdhet neki a foglalkozásoknak.

A videoklip-pályázatra április 9-én éjfélig lehet jelentkezni saját kisvideóval, ahol mindenki megmutathatja, hogyan táncol, bulizik és zenél az elkészített hangszerekkel a Lóci játszik új dalára.

Pályázni a hatartalanul.net oldalon található űrlapon keresztül lehet maximum 30 másodperces videóval. A további kérdéseket a junior@hellowood.eu címre várják a szervezők. A közös klip a tavasz folyamán debütál.

(Felvidék.ma/BGA)